Un Xiaomi SU7 arranca y se marcha solo abandonando a su dueño: la nueva polémica del joven fabricante de coches

Hemos entrado en el mes de octubre, el mes de Halloween, pero la historia protagonizada por el Xiaomi SU7 que compartimos hoy no es un cuento de terror para asustar a los niños, aunque lo parezca.

En una situación poco menos que rocambolesca, un Xiaomi SU7 que estaba aparcado ha arrancado por sí solo y se ha ido sin conductor ni nadie a bordo, algo que inicialmente ni siquiera el propio fabricante podía explicar.

El incidente es otra demostración de que Xiaomi aún es una compañía joven en el sector del automóvil, y como tal, aún tiene mucho que aprender en aspectos en los que los fabricantes tradicionales tienen mucha experiencia.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de septiembre en la ciudad de Shandong, China, y lejos de ser el típico bulo que se comparte en redes sociales buscando atención, se trata de un evento confirmado por Xiaomi y que fue grabado en vídeo por el propietario del coche.

El vídeo muestra al propietario del coche con una mujer en un establecimiento, con el coche aparcado justo enfrente de la puerta; de repente, el SU7 arranca y sale por su cuenta, sin que haya nadie al volante.

Afortunadamente, el propietario pudo alcanzar el vehículo y pararlo, pero es comprensible que inmediatamente haya contactado con el servicio técnico de Xiaomi para pedir explicaciones, algo que debía haber sido fácil teniendo en cuenta que el coche registra todos los eventos.

Pero inicialmente los empleados de Xiaomi sólo pudieron elucubrar que el smartphone del propietario haya podido activar la función de arranque remoto, que está disponible de serie para todos los usuarios del SU7.

Sin embargo, el propietario rechazó completamente esa posibilidad, mostrando el vídeo como prueba de que no estaba usando el móvil en ese momento; y aquí es donde la historia se vuelve más extraña, por increíble que parezca.

Y es que varios medios chinos pudieron obtener los registros censurados del coche, en los que se indica que un dispositivo de Apple asociado con la cuenta del propietario era el que había enviado una orden de RPA (Remote Parking Assist).

La función RPA del SU7 permite salir del coche y enviarlo para que se aparque por sí solo, normalmente en un parking; de la misma manera, también permite llamarlo para que arranque por su cuenta y nos recoja.

Esta es una de las funciones más avanzadas del Xiaomi SU7, y toda una demostración tecnológica de lo que es capaz la compañía; pero al igual que otras funciones relacionadas con la conducción autónoma, se ha llevado muchas críticas que ahora se han avivado con este caso.

La gran pregunta ahora es qué pasó para que el SU7 respondiese a una orden de un iPhone que aparentemente no es de su propietario; para ello, el usuario ya ha solicitado a Xiaomi que comparta los registros completos y originales.

Sin embargo, por el momento Xiaomi no ha respondido, ni públicamente ni en privado, a esta solicitud ni ha dado más explicaciones sobre cómo podría haber ocurrido este incidente.

Recordemos que Xiaomi aún está notando los efectos de su última polémica relacionada con la conducción autónoma; el mes pasado lanzó una actualización masiva para miles de vehículos en respuesta a un accidente mortal investigado por las autoridades chinas.

La conclusión del gobierno fue que el Xiaomi SU7 accidentado no ofreció suficientes avisos antes de entregar el control a la conductora, lo que terminó en su muerte y la de las acompañantes.

Este nuevo incidente no ha tenido esas consecuencias, y no ha provocado daños ni personales ni materiales, pero ha avivado la llama de la polémica en redes sociales y las dudas sobre si la seguridad de los sistemas de Xiaomi es suficiente.