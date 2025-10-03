OnePlus se va a adelantar a Samsung con su nuevo smartphone de gama alta: llegaría a España mucho antes

El 2025 aún puede tener una sorpresa en la recámara, un nuevo smartphone que puede convertirse en uno de los más recomendables durante la próxima campaña navideña: el nuevo OnePlus 15.

Con el OnePlus 15, la marca quiere hacer borrón y cuenta nueva y volver a convertirse en una alternativa a tener en cuenta en el competitivo mercado de los smartphones de gama alta. Aunque eso suponga hacer cambios.

Ya hemos visto algunas de estas novedades, con las primeras fotografías oficiales del dispositivo que revelan el rediseño completo respecto a la pasada generación y el uso de materiales únicos como la fibra de vidrio para mejorar la resistencia.

Ahora, en 91Mobiles han filtrado otra gran novedad del OnePlus 15: su fecha de lanzamiento. Según fuentes de la industria, el OnePlus 15 tendría un lanzamiento global el próximo 13 de noviembre, con su propio evento para promocionar el dispositivo.

Antes de eso, el próximo 27 de octubre, es cuando se espera el lanzamiento del OnePlus 15 en China; en otras palabras, no pasará ni un mes entre ambos eventos, algo extremadamente raro en la marca.

De hecho, lo habitual en OnePlus, como en la inmensa mayoría de marcas chinas, es que los usuarios españoles tengamos que esperar varios meses para recibir los grandes lanzamientos.

OnePlus 15 OnePlus El Androide Libre

Con el OnePlus 13, por ejemplo, el lanzamiento en China se produjo en octubre de 2024, pero no llegó a España hasta enero de 2025, y de hecho, tuvo el honor de ser el primer gama alta lanzado este año.

Pero en perspectiva, elegir esa fecha pudo haber sido contraproducente para OnePlus, ya que apenas un par de semanas después, Samsung presentó la gama Galaxy S25 a bombo y platillo, incluyendo un adelanto de su revolucionario Galaxy S25 Edge.

Es comprensible que en ese momento, el OnePlus 13 perdiera todo el fuelle y las menciones en redes sociales y medios de publicación cayeran en picado, incluso si no salía mal parado en comparación con los Galaxy S25.

Al adelantar el lanzamiento del OnePlus 15, es obvio que la marca no quiere repetir el mismo error, y darle a su nuevo lanzamiento el margen que necesita para generar conversación.

Y generar conversación es lo que hará, ya que, de confirmarse el lanzamiento en noviembre, el OnePlus 15 puede convertirse en el primer smartphone con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 en llegar a España, representando un auténtico salto de potencia respecto a la competencia actual.