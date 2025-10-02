El genial anillo inteligente de Casio ahora es más exclusivo que nunca: se ha convertido en el wearable más buscado

El mercado de los anillos inteligentes aún es muy joven, con apenas unos pocos fabricantes abriendo un nuevo camino en el sector para unos pocos usuarios pioneros; modelos como el Galaxy Ring son llamativos, pero no son unos superventas por ahora.

Uno de los motivos por los que los 'smart rings' no han conseguido el éxito de los 'smartwatches' está en el hecho de que, para mucha gente, realmente no hacen nada especial; los propios relojes inteligentes ya cuentan con las mismas funciones inteligentes y de salud.

Tal vez por eso, ahora los fabricantes se están centrando en otros aspectos de estos dispositivos, como el diseño, el uso de materiales 'premium' y la originalidad. Y si hay un reloj original, es el de Casio.

La famosa marca de relojes digitales presentó el año pasado el Casio Ring Watch, pero en vez de copiar al Galaxy Ring o al Oura Ring, la compañía decidió hacer algo diferente: como su nombre indica, es un anillo que también es un reloj.

En efecto, el Casio Ring Watch en realidad es un clásico reloj de la marca japonesa, pero en miniatura y preparado para llevarlo en el dedo en vez de en la muñeca; un concepto que suena extraño, pero que ha sido muy bien recibido.

Versión dorada del anillo Casio Ring Watch

Y es que el Casio Ring Watch se agotó muy rápidamente en España y los pocos mercados en los que estuvo disponible; esto no ha pasado desapercibido por la compañía, que acaba de presentar una nueva versión de este dispositivo.

Se trata nada menos que una versión dorada del anillo de Casio, que ofrece un aspecto mucho más lujoso que el modelo original y que de lejos, podría aparentar ser un anillo de oro, si ignoramos la pantalla, por supuesto.

En realidad, ha sido fabricado completamente en acero inoxidable, y a continuación se ha aplicado un proceso llamado 'ion plating', o revestimiento iónico, en el que partículas de oro se adhieren al metal base mediante la aplicación de un campo eléctrico en una cámara de vacío.

De esta manera, el acabado dorado obtenido es mucho más resistente al desgaste y tiene una mayor durabilidad comparado con métodos tradicionales como el baño galvanizado.

Por lo demás, este anillo es idéntico al original, y por lo tanto, es todo un alarde de tecnología; para empezar, ha sido fabricado usando una tecnología de moldeo por inyección de metal (MIM) que permite crear piezas de formas complejas y detalles finos en un cuerpo metálico único.

Un detalle importante es que este anillo no cuenta con funciones relacionadas con la salud; es un Casio, y por lo tanto, se centra en dar la hora, pero eso no parece haber sido obstáculo para los usuarios que lo han comprado.

Interior del anillo Casio Ring Watch

Pese al reducido tamaño de la caja, 10 veces más pequeña que la de un reloj convencional, se mantienen todas las funciones básicas de un reloj digital, incluyendo la visualización de la hora, la fecha, doble zona horaria y cronómetro.

Toda esa información se muestra en una pantalla LCD de 6 dígitos, e incluso se integran tres pequeños botones con los que podemos cambiar entre las diferentes funciones, además de activar una luz que puede ser pulsante para añadir un efecto curioso.

La versión dorada del Casio Ring Watch por el momento ha sido confirmada únicamente para Japón, con un precio de 22.000 yenes, aproximadamente 130 euros al cambio actual; debido a la gran demanda, la compañía organizará una lotería para los interesados.