Google Home cambia para siempre: Gemini jubila al Asistente para llevar la IA a todos los rincones de tu casa

Google Home acaba de cambiar para siempre. El ecosistema para controlar el hogar de la compañía de Mountain View incorpora ahora la inteligencia de Gemini jubilando al Asistente de Google. Asimismo ha renovado su aplicación y lanzado un nuevo porfolio de dispositivos denominados Gemini first entre los que se encuentra un nuevo altavoz inteligente.

Con ello, Google tiene una estrategia doble: "crear dispositivos insignia Google Home y Nest que brinden las mejores y más optimizadas experiencias Gemini, mientras trabajamos con socios para brindarle la opción más amplia posible", ha explicado la empresa durante la presentación.

Google busca así que la experiencia del usuario relacionándose con sus dispositivos de casa sea más rápida, fiable e integrada. En definitiva, capaz. Que asista donde verdaderamente haga falta y que, gracias a Gemini, abra una nueva era en cómo nos relacionamos con ellos.

Y es que la empresa liderada por Sundar Pichai reconoce errores: "la interacción era funcional pero no era intuitiva ni natural. Era una herramienta transaccional, no un socio colaborativo". Ahora eso ha cambiado con Gemini for Home.

El punto diferencial de Gemini for Home está en que no sólo llegará a los nuevos dispositivos que la marca también ha anunciado hoy, sino que llegan a todos los altavoces, pantallas inteligentes, cámaras y timbres creados por la compañía en la última década, junto con la nueva app Google Home.

Adiós Asistente, hola Gemini

Gemini reemplaza al Asistente de Google, no solo en los nuevos dispositivos que llegan sino también en la mayoría del catálogo que los usuarios han ido incorporando en su hogar durante los últimos años. Y es que el Asistente ha cumplido ya una década y el "Ey Google" se ha consagrado como fundamental en muchos hogares españoles.

Es por eso que la conversación es clave en la nueva revolución de interacción del hogar. Se pasa de hablar para ejecutar comandos a una charla más natural, con entonación y con la posibilidad de seguir la conversación sin la necesidad de pensar en forma de comando.

Función de descripción de Gemini Google El Androide Libre

Este salto en la comprensión busca hacer más fáciles las tareas cotidianas ya sea para el control del hogar, la gestión diaria o para reproducir contenido.

Así por ejemplo, podremos decirle que ponga la canción de aquella película que hemos visto —sin especificar el título—, que nos añada a la lista de la compra los ingredientes para una receta sin detallar cuáles son o decirle que queremos luz para cocinar y ya entiende por sí mismo qué luces debe apagar o encender.

Igualmente se puede activar un modo de conversación fluida usando Gemini Live desde los dispositivos del hogar. Esto permite hablar con ellos como si fuese una persona e ir refinando lo que le queremos pedir sin la necesidad de decir el '"ey Google".

Manejando lo que sucede en casa

Uno de los nuevos apartados para reaccionar mejor en casa es saber lo que está pasando. Para eso Gemini for Home ahora visualiza e interpreta lo que está pasando a través de las cámaras de tu casa proporcionando descripciones concretas y precisas del historial de los dispositivos de vigilancia.

También permite ahorrar el bucear en el historial de lo que ha pasado frente a la cámara de dos maneras. Por un lado, con un resumen detallado de lo más importante que ha sucedido. Así como permite al usuario encontrar el momento en el que el repartidor de DHL picó el timbre con solo pedírselo.

Este mayor control de lo que sucede en casa también permite al usuario no sólo hacer peticiones más naturales y sencillas, sino también crear automatizaciones sobre la marcha sin tener que investigar en la app. Bastará con describirlas.

Así por ejemplo creará una automatización con sólo decirle: "crea una automatización que encienda las luces de la entrada todos los días al anochecer". Igualmente, se podrá pedir "enciende diferentes luces en casa en días alternos para que parezca que hay alguien en casa".

Una app más fácil y accesible

Google también ha cambiado por completo la aplicación de Google Home para llevar esta experiencia de inteligencia artificial de una forma sencilla, rápida y precisa. Unifica en ella además las diferentes marcas para que usar Gemini for Home sea más simple con sólo tres pestañas.

La compañía explica que la aplicación carga ahora hasta un 70% más rápido, se han reducido un 80% de los errores que podían aparecer apenas hace unos meses, al tiempo que se ha mejorado el consumo de batería.

Nueva app de Google Home Google El Androide Libre

Además, "las vistas en vivo ahora cargan un 30% más rápido con una reducción del 40% en los fallos de reproducción", algo fundamental para los usuarios que tienen timbre y despachan lo que sucede en su puerta a distancia.

Las nuevas pestañas de la app son: Inicio, que ofrece una vista general de toda la casa; Actividad, desde donde acceder a un historial único y canónico de todo lo que sucede; y Automatizaciones, que cuenta con un nuevo carrusel en la parte superior que muestra las próximas automatizaciones que se ejecutarán en casa.

Para quienes quieran profundizar, se ha rediseñado por completo el editor para ofrecer una experiencia rápida y nativa tanto en iOS como en Android. Precisamente pensando en ambos sistemas operativos las mejoras en la app llegarán tanto a iPhone como a los modelos con el sistema operativo de Google a partir de hoy.

Si se desea probar habrá que seguir los siguientes pasos:

Abre la app de Google Home (necesitarás la versión 4.0 o superior).

Haz clic en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha.

Pulsa "Configuración de la casa".

Desplázate hacia abajo y selecciona la opción "Acceso anticipado" para unirte.

Recibirás una notificación en la app en cuanto esté lista para probarla.

Eso sí, cabe tener en cuenta que las funciones más avanzadas, como Gemini Live, Notificaciones con IA, Home Brief y Ask Home, estarán disponibles a través de una nueva nueva suscripción a Google Home Premium desde 10 euros al mes, aunque están incluidos en las suscripciones a Google AI Pro y Ultra sin coste adicional.

Un nuevo altavoz inteligente

Aunque la nueva era de Gemini for Home es ampliamente con los dispositivos ya existentes, la compañía ha aprovechado para lanzar una nueva gama de dispositivos para el hogar, "diseñados con una filosofía centrada en el hardware Gemini".

La ambición de Google se centra en "crear dispositivos insignia Google Home y Nest que ofrezcan las mejores y más optimizadas experiencias Gemini, y trabajar con socios para ofrecerte la mayor variedad posible de formatos, diseños y precios".

Google Home Speaker Google El Androide Libre

En un primer momento Google ha lanzado nuevas cámaras de vigilancia Nest, un nuevo timbre inteligente y un esperado (y rumoreado) Google Home Speaker, su nuevo altavoz inteligente. De momento sólo las cámaras llegarán de inmediato a España (y para el altavoz habrá que esperar a primavera de 2026.

Google explica que la disponibilidad de este altavoz dentro de meses es intencionada porque "nuestra principal prioridad es lanzar Gemini for Home con acceso anticipado a las decenas de millones de altavoces y pantallas inteligentes que ya tienes en casa".

El nuevo el nuevo altavoz Google Home ha sido diseñado desde cero para ofrecer la mejor experiencia de audio para Gemini en casa. Busca disponer de conversaciones más naturales, con procesamiento personalizado para gestionar la IA avanzada de Gemini, lo que permite interacciones más rápidas y fluidas.

Su nuevo diseño es compacto y elegante, con un envoltorio en tela que usa un hilo innovador elaborado mediante un exclusivo proceso de tejido 3D que reduce significativamente el desperdicio. Está fabricado con materiales de primera calidad y disponible en cuatro nuevos colores (porcelain, hazel, jade y berry).

Cámara Nest Cam Indoor Google El Androide Libre

El diseño exterior cambia por completo y cuenta con un nuevo anillo de luz inferior que te muestra cuándo Gemini está escuchando, pensando, razonando, respondiendo o en modo Gemini Live. También incluye un interruptor físico para silenciar el micrófono y tener total privacidad.

En cuanto a sonido, Google explica que presenta un audio equilibrado de 360 grados para reproducir música en todas direcciones y por fin se podrá emparejar dos altavoces Google Home con un Google TV para convertir tu sala de estar en un cine en casa con sonido envolvente.

Además de su nuevo altavoz, ha lanzado nuevas cámaras Nest con mejor calidad de imagen, mejor reconocimiento del entorno y funciones inteligentes como zoom o posibilidad de crear alertas.