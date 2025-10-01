Amazon rebaja decenas de dispositivos: cámaras, altavoces, pantallas inteligentes y más
Amazon ha lanzado numerosas ofertas en dispositivos como los Fire Stick TV, altavoces Amazon Echo y cámaras Ring.
Amazon anunció una nueva Fiesta de Ofertas Prime que tendrá lugar en España los próximos 7 y 8 de octubre de 2025. Se trata de una respuesta previa al Black Friday., y consolida el otoño como uno de los mejores momentos para renovar nuestros aparatos tecnológicos.
Pero antes incluso de ese par de días de descuentos, tendremos dos semanas en las que habrá grandes ofertas en dispositivos Amazon con hasta un 60% de descuento.
Desde el 1 hasta el 14 de octubre de 2025, Amazon ofrece importantes rebajas en una amplia selección de sus dispositivos para clientes Prime.
Podremos comprar altavoces y pantallas inteligentes compatibles con Alexa, reproductores Fire TV, e-readers Kindle y sistemas de seguridad para el hogar, tanto de Blink como de Ring.
Estas rebajas seguramente estén ocasionadas por el lanzamiento a finales de octubre en España de los nuevos altavoces y pantallas que han sido anunciados en Nueva York hace unas horas.
Esta es una gran oportunidad para comprar un altavoz inteligente con Alexa por menos de 30 euros o una cámara de vigilancia para la casa por menos de 17 euros.
|Kindle Scribe (16GB)
|314.99 euros
|Kindle Colorsoft Signature Edition (32GB)
|214.99 euros
|Kindle Colorsoft (2025)
|184.99 euros
|Echo Show 15 (2024)
|279.99 euros
|Echo Show 8 (última generación)
|139.99 euros
|Echo Show 5 (última generación)
|64.99 euros
|Echo Spot (2024)
|49.99 euros
|Echo Pop
|26.99 euros
|Echo Dot (última generación)
|29.99 euros
|Fire TV Stick 4K (2024)
|35.99 euros
|Fire TV Cube
|109.99 euros
|Fire TV Stick 4K Max (2024)
|47.99 euros
|Fire TV Stick HD (2024)
|23.99 euros
|Blink Video Doorbell
|27.49 euros
|Blink Mini 2 indoor camera
|16.99 euros
|eero Pro 6E Mesh WiFi Router
|189.99 euros
|eero 6+ mesh WiFi router
|94.99 euros
|Ring Alarm Kit
|159.99 euros
|Ring Outdoor Cam Plus
|59.99 euros
|Ring Stick Up Cam Battery
|44.99 euros
|Ring Indoor Cam (2ª gen.)
|24.99 euros
|Ring Intercom (2024)
|35.99 euros
Mención especial al pack de routers mesh de eero que se puede comprar por menos de 200 euros. Se trata de un sistema avanzado perfecto para los que tienen problemas de cobertura WiFi en casa.
Y si tenemos un televisor antiguo que aún no tenga compatibilidad con aplicaciones, por menos de 25 euros tenemos disponible un Fire Stick TV con el que instalar apps de todo tipo.
La última recomendación es el kit de alarma de Ring por menos de 160 euros, perfecto para darnos seguridad en casa y gestionarlo todo desde el móvil sin tener que pagar una suscripción mensual elevada como pasa en otros casos.