Amazon Echo Show 21

Amazon Echo Show 21 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Noticias y novedades

Amazon rebaja decenas de dispositivos: cámaras, altavoces, pantallas inteligentes y más

Amazon ha lanzado numerosas ofertas en dispositivos como los Fire Stick TV, altavoces Amazon Echo y cámaras Ring.

Más información: He probado la alarma Ring durante dos años: todo lo que me gusta y lo que no del sistema de Amazon

Publicada

Amazon anunció una nueva Fiesta de Ofertas Prime que tendrá lugar en España los próximos 7 y 8 de octubre de 2025. Se trata de una respuesta previa al Black Friday., y consolida el otoño como uno de los mejores momentos para renovar nuestros aparatos tecnológicos.

Pero antes incluso de ese par de días de descuentos, tendremos dos semanas en las que habrá grandes ofertas en dispositivos Amazon con hasta un 60% de descuento.

Desde el 1 hasta el 14 de octubre de 2025, Amazon ofrece importantes rebajas en una amplia selección de sus dispositivos para clientes Prime.

Nuevos Amazon Echo

Podremos comprar altavoces y pantallas inteligentes compatibles con Alexa, reproductores Fire TV, e-readers Kindle y sistemas de seguridad para el hogar, tanto de Blink como de Ring.

Estas rebajas seguramente estén ocasionadas por el lanzamiento a finales de octubre en España de los nuevos altavoces y pantallas que han sido anunciados en Nueva York hace unas horas.

Kindle Scribe

Kindle Scribe

Esta es una gran oportunidad para comprar un altavoz inteligente con Alexa por menos de 30 euros o una cámara de vigilancia para la casa por menos de 17 euros.
Kindle Scribe (16GB) 314.99 euros
Kindle Colorsoft Signature Edition (32GB) 214.99 euros
Kindle Colorsoft (2025) 184.99 euros
Echo Show 15 (2024) 279.99 euros
Echo Show 8 (última generación) 139.99 euros
Echo Show 5 (última generación) 64.99 euros
Echo Spot (2024) 49.99 euros
Echo Pop 26.99 euros
Echo Dot (última generación) 29.99 euros
Fire TV Stick 4K (2024) 35.99 euros
Fire TV Cube 109.99 euros
Fire TV Stick 4K Max (2024) 47.99 euros
Fire TV Stick HD (2024) 23.99 euros
Blink Video Doorbell 27.49 euros
Blink Mini 2 indoor camera 16.99 euros
eero Pro 6E Mesh WiFi Router 189.99 euros
eero 6+ mesh WiFi router 94.99 euros
Ring Alarm Kit 159.99 euros
Ring Outdoor Cam Plus 59.99 euros
Ring Stick Up Cam Battery 44.99 euros
Ring Indoor Cam (2ª gen.) 24.99 euros
Ring Intercom (2024) 35.99 euros
eero Pro 6

eero Pro 6 Manuel Fernández Omicrono

Mención especial al pack de routers mesh de eero que se puede comprar por menos de 200 euros. Se trata de un sistema avanzado perfecto para los que tienen problemas de cobertura WiFi en casa.

eero Pro 6

Y si tenemos un televisor antiguo que aún no tenga compatibilidad con aplicaciones, por menos de 25 euros tenemos disponible un Fire Stick TV con el que instalar apps de todo tipo.

La última recomendación es el kit de alarma de Ring por menos de 160 euros, perfecto para darnos seguridad en casa y gestionarlo todo desde el móvil sin tener que pagar una suscripción mensual elevada como pasa en otros casos.