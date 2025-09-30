Spotify va a cambiar para siempre: por fin soluciona el gran problema de escuchar la música en aleatorio

Spotify está en racha. Después de años en los que la compañía de streaming ha estado distraída en añadidos como los podcasts y los vídeos, los aficionados a la música por fin están recibiendo el cariño que se merecen.

La llegada del sonido en alta definición a Spotify es de esas noticias que nunca pensamos que íbamos a dar, por la cantidad de veces que se retrasó desde su anuncio oficial; y lo mejor de todo es que es gratis para las cuentas Premium, algo que no nos esperábamos.

Ahora le toca el turno a una función que lleva años recibiendo críticas sin respuesta aparente de la compañía; hablamos de la reproducción en aleatorio, o 'Shuffle' de Spotify, que por fin va a ser verdaderamente aleatoria si queremos.

En efecto, algo que puede sorprender a mucha gente es que el modo aleatorio (o 'Shuffle') de Spotify realmente no es aleatorio; aunque es menos chocante si comprendes primero por qué la compañía tomó la decisión de reducir la aleatoriedad de las canciones.

Cuando pulsamos en el botón de reproducción aleatoria de Spotify, se ejecuta un algoritmo que tiene en cuenta varios factores a la hora de elegir la siguiente canción, y eso implica, necesariamente, que algunas canciones se pueden repetir.

Aunque el algoritmo de Spotify es secreto, con el tiempo los aficionados se han dado cuenta de que favorece ciertas canciones frente a otras; es de esas cosas que sólo te das cuenta con el uso continuo.

Factores como la popularidad, la cantidad de veces que hemos reproducido el tema y cuáles son nuestros artistas favoritos tienen mucho peso a la hora de elegir la siguiente canción; de la misma manera, el algoritmo suele evitar la reproducción continua de dos canciones del mismo artista.

La falta de aleatoriedad es algo especialmente notable en listas de reproducción largas, que pueden tener miles de entradas pero que casi siempre terminan reproduciendo la misma selección de 50 canciones aproximadamente.

El motivo por el que Spotify funciona de esta manera es porque, siendo sinceros, es lo que la gente quiere. En el fondo, preferimos escuchar nuestras canciones favoritas con mayor frecuencia, y ese es el motivo de que el algoritmo funcione así.

De hecho, mucha gente lo olvida, pero el algoritmo de aleatoriedad fue uno de los grandes motivos del éxito de Spotify en sus inicios; era como si la app supiese la canción que queríamos escuchar.

Sin embargo, con el paso del tiempo el algoritmo se ha vuelto demasiado previsible y repetitivo, y de ahí que Spotify vaya a cambiarlo con dos nuevos modos aleatorios que van a revolucionar el disfrute de nuestras listas de reproducción.

Uno de los nuevos modos se trata de una reproducción verdaderamente aleatoria, con todo lo que ello conlleva; es decir, que la siguiente canción puede ser algo que nunca hemos escuchado, algo que hemos escuchado cientos de veces, o incluso la misma canción que acabamos de escuchar.

El segundo modo ofrecerá un poco más de control sobre la aleatoriedad de las canciones, donde las canciones que se hayan reproducido recientemente tendrán menos probabilidades de ser la siguiente.

En otras palabras, todo indica que tendremos tres opciones: la misma reproducción aleatoria de ahora, una reproducción aleatoria real, y una reproducción aleatoria que será mejor para descubrir nuevas canciones o volver a escuchar temas olvidados.