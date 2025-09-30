En un evento celebrado en Nueva York Amazon está presentando nuevos productos de domótica, entre los que destacan los nuevos televisores y un nuevo Fire TV Stick.

Se pondrán a la venta en Estados Unidos pero esperemos que también lleguen a España, al menos el Fire TV, dado que por ahora la empresa no comercializa sus teles en nuestro país.

Todos los productos se caracterizan por utilizar Alexa+, la versión con inteligencia artificial de su asistente, que sigue siendo de pago.

Fire TV Omni QLED, Fire TV 2-Series y 4-Series

Los protagonistas de esta parte del anuncio han sido, sin duda, los nuevos televisores, que cuentan con precios bastante competitivos.

Los modelos de gama alta, los Omni QLED, se podrán comprar en tamaños que van desde las 50 a las 75 pulgadas, con precios que empiezan en los 479,99 dólares, aunque hay que aclarar que en Estados Unidos los precios no se dan con impuestos.

Nuevos televisores de Amazon El Androide Libre

Esta nueva serie de televisores es capaz de mostrar imágenes con un 60 % más de brillo que los modelos anteriores, además de tener casi el doble de zonas de atenuación local.

Se mantiene la tecnología Dolby Vision y HDR10+ Adaptive, y se añade un procesador mejorado que es un 40 % más rápido que antes.

Precios de los televisores Manuel Ramírez El Androide Libre Nueva York (Estados Unidos)

Esta familia de televisores modifica automáticamente los colores de la pantalla según la iluminación de la habitación y es capaz de detectar la presencia de una persona y encenderse automáticamente, con la tecnología Omnisense.

El televisor muestra fotos o representaciones de obras de arte y se apaga al salir para ahorrar energía. Interactive Art responde dinámicamente a tus movimientos y cuando queramos ver algo simplemente tendremos que decírselo a Alexa+.

Televisor de Amazon Manuel Ramírez El Androide Libre Nueva York (Estados Unidos)

Además de la familia de gama alta Amazon ha presentado dos nuevas familias de televisores más asequibles, la Serie 2, con resolución FHD y modelos de 32 y 40 (desde 159,99 dólares), y la Serie 4, con resolución 4K y modelos de 43, 50 y 55 pulgadas (desde 329,99 dólares).

Ambas cuentan con biseles metálicos ultrafinos y son un 30 % más rápidas gracias a un nuevo procesador.

Y Amazon ha querido mejorar estos modelos incluyendo la función de detección de presencia de los modelos más costosos, Omnisense.

Aunque lo que seguramente más agradezcan los usuarios es la función Dialogue Boost, que permitirá subir el volumen de la voz de lo que estemos viendo sin aumentar el sonido de fondo.

Fire TV Stick 4K Select

El último producto anunciado es el Fire TV Stick 4K Select, diseñado para hacer más común el uso del 4K gracias a unos precios asequibles. Costará 39,99 dólares.

Este nuevo Fire Stick estrena un sistema operativo propio de Amazon, llamado Vega OS, siendo el primer aparato de Amazon que deja de lado Android en televisores.

Fire Stick TV 4K Select El Androide Libre

Este dispositivo es compatible con HDR10+ y con los servicios de streaming más conocidos. Próximamente también lo será con Xbox Gaming, Luna y Alexa+.

Una nueva forma de ver la NBA

En el mismo evento Amazon ha anunciado una nueva manera de disfrutar de los partidos de baloncesto de la NBA a través de sus dispositivos.

Estadísticas El Androide Libre

Lo más llamativo es que se integra con las apuestas deportivas, muy populares en Estados Unidos, y se podrán seguir directamente en la pantalla, en un nuevo menú interactivo.

También hay novedades con la función Multiview ya que los espectadores que paguen por Prime Video y por NBA League Pass podrán ver simultáneamente varios partidos a la vez.

También hay nuevas funciones de métricas, estadísticas y todo tipo de información que se superpone al juego, en una experiencia diferenciada que hace que ver los partidos en un dispositivo de Amazon sea mucho más interesante.