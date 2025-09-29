Así es como Google va a hacer que abandones tu portátil Windows: la función que va a revolucionar Android

Como todos los años, con el lanzamiento de los iPhone 17 muchos usuarios están pensando en abandonar su móvil Android y dar el salto a la plataforma de Apple; pero pronto pueden tener un motivo menos para hacerlo.

Ya hemos hablado en muchas ocasiones de cómo las mejores características de los iPhone ya están presentes en Android, o van a estarlo pronto; ya estemos hablando de cargadores magnéticos, de móviles ultrafinos o de nuevos diseños de software, todo eso está o estará en Android.

Sin embargo, aún quedan experiencias únicas de los iPhone que no son posibles en Android, o al menos, no al mismo nivel; afortunadamente, Google está trabajando para equiparar ambas plataformas lo mejor posible.

Ahora, Android Authority ha revelado una de las funciones exclusivas de los iPhone que pronto estará disponible también en Android: hablamos de Handoff, la función que permite continuar tareas entre nuestros dispositivos.

Con Handoff, es posible continuar lo que estamos haciendo en cualquiera de nuestros dispositivos; si estamos viendo una página web en el móvil, por ejemplo, podemos abrir el portátil y la página estará en el navegador para verla en una pantalla más grande.

Handoff es una de las funciones estrella de Apple Apple El Androide Libre

Handoff es de esas funciones que son posibles únicamente gracias al control que Apple mantiene sobre su plataforma, pero eso no ha impedido que sus rivales intenten copiarla.

La que más éxito está teniendo es Microsoft. Hace poco hablábamos de una nueva función de Windows 11 que permite continuar lo que estábamos haciendo en el móvil; por ejemplo, para seguir escuchando la misma canción en Spotify.

Sin embargo, la implementación de Windows 11 tiene limitaciones; los desarrolladores tienen que adoptarla en sus aplicaciones o no funciona, y para colmo, sólo es posible en una dirección: pasar desde el móvil hasta el ordenador.

Función para continuar desde el móvil en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Eso es porque Microsoft no tiene control sobre Android, sólo sobre Windows 11, así que la pelota está en el tejado de Google; pero todo indica que Google va a aprovechar para dar un empujón a su plataforma.

Ya no es ningún secreto que Google está desarrollando una versión de Android para ordenadores, adoptando partes de ChromeOS para crear un nuevo sistema operativo que, en palabras de Qualcomm "es increíble".

Los primeros ordenadores con Android tendrán el as en la manga de la integración con el móvil, como por ejemplo, con una función tan parecida a Handoff que llegó a tener el mismo nombre, aunque ahora se llama "Continuidad de tarea".

La idea es exactamente la misma: podemos seguir usando la misma app con la misma tarea si cambiamos entre ordenador y smartphone o viceversa; pero tiene el potencial de ser incluso mejor que la implementación de Apple.

Cuando cambiemos de un dispositivo a otro, se mostrará una notificación que nos sugerirá cambiar a la app que estábamos usando; si pulsamos en este aviso, automáticamente se abrirá la misma app y en el mismo estado en el que estaba, por ejemplo, en la misma página o con el mismo archivo abierto.

Google conseguirá esto con una nueva función a nivel de sistema operativo que es capaz de copiar el estado de una app y enviar esta información a otro dispositivo con Android, donde el estado se podrá recuperar y mostrar al usuario.

La gran ventaja de este método es que es universal, podría funcionar con todos los smartphones Android y con todas las apps, aunque los detalles concretos aún no han sido revelados.

Este puede ser un gran golpe contra Microsoft, que lleva años intentando conseguir el mismo nivel de intercomunicación entre el ordenador y el smartphone sin éxito, y hacer mucho más atractivos a los futuros ordenadores con Android.