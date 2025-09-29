Google cambia para siempre su logotipo con una animación: así entra en la era de la IA

Hace unas horas Google ha anunciado que ha actualizado su icónico logotipo, presentando una versión renovada de su "G" que abandona los colores sólidos en favor de un gradiente.

Este sutil cambio, ya filtrado, representa una declaración sobre la dirección futura de la compañía, marcando su evolución en la era de la inteligencia artificial. No son pocos los productos de IA que usan degradados en sus diseños visuales.

El diseño actualizado mantiene la familiaridad de los cuatro colores característicos de Google, pero los presenta con una paleta de tonos más brillantes y con una transición suave entre ellos.

Esta estética más fluida y moderna ya se ha implementado en la aplicación de búsqueda de Google para iOS y en los dispositivos Pixel, y se espera que se extienda progresivamente a todas las demás plataformas y servicios de la compañía.

El logotipo de Google ha experimentado una notable transformación desde sus inicios. La primera versión, creada en 1998 por el cofundador Sergey Brin con el software de edición de imágenes GIMP, utilizaba la fuente Baskerville Bold.

Nuevo icono de Google Alvarez del Vayo

Poco después, se añadió un signo de exclamación, emulando al entonces popular Yahoo!. En 1999, la diseñadora Ruth Kedar le dio un aspecto más profesional con la tipografía Catull, que se mantuvo, con ligeras modificaciones, durante más de una década.

Un cambio significativo llegó en 2010, cuando el logotipo perdió su característica sombra y adoptó un aspecto más plano y colores más vivos. Esta tendencia hacia el "flat design" se consolidó en 2013.

Sin embargo, la mayor renovación se produjo en 2015, con la transición a una fuente sans-serif propia llamada Product Sans. Este rediseño coincidió con una reestructuración corporativa masiva que dio lugar a la creación de Alphabet, la empresa matriz de Google.

El logotipo de 2015, con su "G" mayúscula de colores sólidos, proyectaba una imagen más accesible y versátil, adaptada a la diversidad de dispositivos y plataformas. Y durante una década no ha sufrido cambios.

Ahora, con la introducción del gradiente, Google escribe un nuevo capítulo en la historia visual de su marca, buscando algo importante para cualquier empresa longeva, adaptarse a los nuevos tiempos.