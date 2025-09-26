Xiaomi se afianza como una marca de vehículos eléctricos de lujo al anunciar su servicio de personalización exclusivo

2027 será el año en que desembarquen en Europa sus vehículos eléctricos después del anuncio que hizo hace dos días. Ahora ha anunciado el lanzamiento de Xiaomi Customization Service.

Un servicio dedicado en exclusiva para los eléctricos Xiaomi YU7 Max y Xiaomi SU7 Ultra, y que ofrece 26 opciones de personalización que dan una mejor idea en el segmento en el que se introducen ambos.

El servicio ofrece la selección al cliente de cinco acabados de pintura premium, cuatro esquemas de colores o llantas forjadas de 21 pulgadas.

Hay más: emblemas de oro de 24k con cerámica, detalles artesanales como bordados y quilting (técnica de coser juntas tres capas), y componentes como cinturones de seguridad de color y calipers de freno personalizables.

El servicio requiere un depósito de unos 9.600 euros al cambio y un periodo de reflexión de 90 días (en los cuales el cliente podrá confirmar o cancelar completamente su pedido de personalización).

Los emblemas de oro de 24K Xiaomi

Este sistema es importante al desembolsar una importante cantidad de dinero y evita que, por un impulso, acabemos comprando un vehículo que no deseamos.

Y otro aspecto importante en el nuevo servicio de personalización exclusivo: está limitado a 40 vehículos por mes durante su periodo de prueba de un año.

Las llantas forjadas de 21" Xiaomi

Xiaomi, desde su anuncio en su web, mantiene que ha establecido un centro de personalización exclusivo de más de 400 metros cuadrados en su tienda insignia de Beijing. Y solamente estará disponible en China.

Aquí se podrá presenciar el proceso artesanal y participar en talleres prácticos para observar el minucioso trabajo que pone Xiaomi a la vista de cualquiera que visite su tienda oficial.

Acabados de auténtico lujo

De las 26 opciones de personalización exclusivas de los Xiaomi YU7 Max y Xiaomi SU7 Ultra, hay que prestar atención a la pintura premium Violeta Amatista, que requiere 50 horas de aplicación manual en cinco etapas.

Al igual que las llantas forjadas de 21" que se caracterizan por tecnología de forjado combinada con fresado, y que están disponibles en los colores Amber Gold, Lunar Silver, Mirror Silver y Charcoal Black.

Los distintos acabados Xiaomi

Otro detalle de las llantas forjadas son sus calipers de freno (alberga pastillas de freno y pistones) que se pueden personalizar con tres colores vivos: rojo, azul y verde.

Los interiores de lujo cuentan con materiales como Alcantara® (material textil sintético de alta calidad y tacto suave que imita al ante) y chapa de madera de fresno para dar ese toque de producto de lujo y premium a sus dos vehículos eléctricos.

El Xiaomi YU7 Xiaomi

Otro paso dado por Xiaomi para convertirse en una marca premium, ya no solo en sus móviles, como ha querido hacer desde hace ya unos años, sino en estos vehículos eléctricos que esperemos crucen bien pronto las fronteras.