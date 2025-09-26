La UE fuerza a Microsoft: actualizaciones de seguridad gratis para Windows 10 sin la obligación de usar OneDrive

Microsoft está preparando el final de Windows 10, algo que no ha gustado a muchos consumidores, que le están pidiendo a la empresa que mantenga el soporte para este sistema operativo.

Microsoft ha confirmado el lanzamiento de una herramienta que permitirá extender el soporte de Windows 10 hasta el año que viene, en vez de fijar su final en la fecha prevista, 14 de octubre.

Con todo, la compañía anunció un año extra de actualizaciones gratuitas, pero obligando a usar Windows Backup, que podría implicar gastos para el consumidor.

Sin embargo, en la Unión Europea puede que esto no aplique de la misma forma. Espacio Económico Europeo. Un grupo de defensa del consumidor ha estado pidiendo a Microsoft que ofrezca más servicios a quienes aún utilizan Windows 10 en Europa.

De hecho, ha logrado convencer al gigante del software para que ofrezca las actualizaciones de seguridad extendidas de forma gratuita sin necesidad de habilitar la Copia de Seguridad de Windows (Windows BackUp).

La ventana que permitirá a los usuarios extender el soporte de Windows 10 Microsoft El Androide Libre

"Nos complace saber que Microsoft ofrecerá una opción gratuita de Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU) para los usuarios de Windows 10 en el Espacio Económico Europeo (EEE)", ha declarado un responsable del grupo esta semana.

Además, esta opción no requerirá que los usuarios realicen copias de seguridad de la configuración, las aplicaciones o las credenciales, ni utilicen Microsoft Rewards.

Este cambio de opinión sólo afecta al territorio comunitario, y el resto de mercado seguirá viéndose obligado a habilitar la Copia de Seguridad de Windows, pagar 30 dólares al año o canjear 1000 puntos de recompensa de Microsoft.

Lo único que deberán hacer los usuarios en la Unión Europea es iniciar sesión en su cuenta Microsoft al menos una vez cada 60 días para mantener el acceso a las actualizaciones de seguridad extendidas.

Según la compañía, "si no se inicia sesión en el PC con la cuenta Microsoft, las actualizaciones de seguridad se detendrán en el dispositivo después de un período de 60 días".

Con todo, los consumidores solo recibirán actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10 hasta el 13 de octubre de 2026, aunque las empresas tienen la opción de adquirir hasta tres años de actualizaciones de seguridad importantes.

Pero tarde o temprano el soporte a Windows 10 desaparecerá, y los usuarios y empresas deberán dar el salto a Windows 11 o el sistema que lo sustituya.