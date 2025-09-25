OnePlus y realme se adelantan: anuncian los primeros móviles con los chips Snapdragon 8 Gen 5 y Elite Gen 5 de Qualcomm

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya ha hecho su aparición y realme acaba de anunciar que será uno de los primeros en lanzar un móvil con este chip. OnePlus ha hecho lo mismo, aunque con el Snapdragon 8 Gen 5.

OnePlus ha confirmado en Weibo que utilizará el Snapdragon 8 Gen 5 en su próximo lanzamiento internacional, así que presumiblemente llegaría a España.

Li Jie Lous, ejecutivo de OnePlus, ha ensalzado las virtudes del Snapdragon 8 Gen 5 con su diseño en 3nm y sus núcleos Oryon, aunque en rendimiento está por debajo del Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Android Authority menciona que podría ser perfectamente el OnePlus 15R, ya que tradicionalmente ha usado estos chips para móviles como el OnePlus 13R con su Snapdragon 8 Gen 3.

Aunque habrá que esperar a otro anuncio para saber el móvil que llevará uno de los chips más potentes actuales para móviles Android.

El realme GT 8 Pro

Realme ha sido más preciso en su anuncio: el GT 8 Pro será uno de los modelos insignia con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 que llegará próximamente a España.

Será uno de los primeros móviles en llevar el nuevo chip de Qualcomm en una carrera que acaba de comenzar, porque seguramente Xiaomi y otros fabricantes también saldrán a pista dentro de poco.

El fabricante chino ha anticipado algunos de los aspectos sobresalientes del GT 8 Pro: rendimiento sin igual, capacidades superiores para juegos y una multitarea fluida.

Sobre el Snapdragon 8 Elite Gen 5, es un chip diseñado en N3P de 3nm de TSMC para una gran eficiencia energética, y su arquitectura de procesador es octa-core 2+6.

Es un chip que puede presumir de una velocidad de reloj líder en la industria con unos increíbles 4.61 GHz en la configuración estándar.

Realme también ha proporcionado la puntuación Antutu para superar los 4 millones y así convertirse en un móvil que se caracterizará por su rendimiento, eficiencia, experiencia de juego y de usuario.

Hyper Vision+ y GT BOOST 3.0 formarán parte del GT 8 Pro para impulsar la fotografía y la eficiencia energética al igual que el gaming desde el próximo móvil de realme.

El objetivo de realme es lanzar el GT 8 Pro a finales de año al igual que sucedió con su predecesor, el GT 7 Pro, que en EL ESPAÑOL - El Androide Libre tuvimos oportunidad de probar el año pasado justo en fechas similares.