Google TV cambia su interfaz y le da más protagonismo al contenido... y a los anuncios

Pese al cambio de nombre de Android TV a Google TV, la plataforma para televisores de la empresa de Mountain View sigue siendo una de las más valoradas por los usuarios en España.

No en vano muchas marcas, como TCL o Xiaomi, apuestan por esta interfaz, que es conocida para los compradores y permite la instalación de muchas aplicaciones.

Pese a no ser un sistema que se caracterice por las constantes actualizaciones, de vez en cuando Google nos sorprende con una, como es el caso.

La última modificación consiste en un cambio en la interfaz principal, reorganizando secciones y añadiendo botones para funciones que, hasta ahora, no eran tan importantes.

Llama la atención las tres nuevas secciones, Inicio, En vivo y Aplicaciones, en la parte superior izquierda, pero aún más los botones que están a su lado.

Google TV con su nueva interfaz 9to5Google El Androide Libre

Son los de Ajustes y otros dos que dejan claro cuál será el futuro de Google TV. Para empezar, tenemos un acceso directo a Google Home, ya que la compañía busca que usemos la tele como centro domótico.

Además, hay un botón que podría servir para activar Gemini, porque el asistente de Google llegará en unos días a los altavoces de la marca, pero también está llegando a los televisores.

Además, el icono de perfil ahora es mucho más funcional. Al hacer clic en él se despliega un menú simplificado que incluye tu Lista de seguimiento, Biblioteca, Tus servicios y Preferencias de contenido, además de controles para cambiar de cuenta.

Con todo, tendremos que esperar porque se han visto varias variaciones de esta interfaz, con algunos botones cambiados, otras con más elementos en la zona superior y parece que Google aún no tiene claro cuál será la versión definitiva.

Lo que más destaca en todas es que la zona en la que se muestra una película o serie toma más protagonismo que antes. La cuestión es que es también ahí donde aparecen los anuncios, cuando Google tiene a bien mostrar alguno.

Es posible que esté haciendo tests A/B, mostrando a la vez diversas variantes para, en función del éxito, acabar aplicando una u otra a todos los dispositivos con Google TV.

Gemini en Google TV El Androide Libre

Por supuesto, no parece que estos cambios vayan a llegar a los usuarios que compraron un televisor con Android TV, porque aunque la base sea la misma, las actualizaciones son diferentes.

Marcas como TCL ya están usando material promocional con esta nueva interfaz y otros fabricantes en Estados Unidos también han mostrado imágenes de sus nuevos modelos con la nueva estética de software.