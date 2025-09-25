Google lanza Search Live: toma el móvil en mano para realizar búsquedas con la cámara mientras hablas con la IA

Después de presentarse en Google I/O, en junio se integró Search Live en el Modo IA y hoy ya es oficial su lanzamiento para interactuar con el lenguaje natural con Gemini mientras enfocamos con la cámara del móvil.

La propuesta es que Search, la búsqueda que conocemos de Google, pueda ver lo que nuestra cámara ve y así pueda responder a preguntas en tiempo real.

La gran diferencia frente a Gemini Live al compartir la pantalla del móvil, es que Search Live nos irá proporcionando enlaces web para profundizar en un tema.

Search Live es otra de las grandes apuestas de Google para la IA generativa y está disponible hoy mismo en la app de Google (Android e iOS) en inglés en Estados Unidos.

Se pulsa sobre el nuevo icono de Live bajo la barra de búsqueda y pasamos a realizar preguntas con nuestra voz mientras se activa el feed del visor de la cámara para apuntar con el móvil.

Search Live: Home Theater Manuel Ramírez

Search Live también aparece en Google Lens, otra de las apps en las que el stream del visor de la cámara es de gran importancia: aparece justo la opción Live en la parte inferior de la pantalla.

En los vídeos que ha compartido Google se puede ver que poco más de la mitad de la pantalla es para el stream de la cámara mientras apuntamos, y justo debajo hay un enlace a una web.

Justo encima de la tarjeta a la web hay una serie de iconos que indican la cantidad de webs a las que podemos acceder para investigar sobre cualquier consulta que hemos hecho con Search Live.

Google ha dado varios ejemplos de uso y para entenderlo mejor es como tener a un experto en cualquier temática mientras apuntamos con la cámara y realizamos preguntas.

Usos de Search Live

Uno es mientras viajamos y vamos apuntando con la cámara para preguntar sobre un monumento, un edificio emblemático o una tienda que parece la más antigua del lugar.

Otro es para una nueva afición, ya que apuntamos sobre los distintos pinceles de acuarela que hemos comprado, los tubos de pintura y los lienzos, y Search Live nos guiará para hacer una aguada perfecta.

Varios ejemplos de uso de Search Live Google

Y otro ejemplo: arreglar cualquier cosa. Tanto como si es el pinchazo de la rueda del coche como si de repente el PC hace un ruido raro, apuntamos con el móvil y Search Live nos dará los pasos a seguir.

Google, desde su blog, no ha dejado caer nada sobre su próxima expansión a otros países como España, aunque no debería de tardar mucho.