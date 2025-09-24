Spotify ahora se integra con las apps de DJ más conocidas y abre su extenso catálogo a todo aquel que quiera pinchar música
Hay una gran variedad de apps que llevan parte de la experiencia de una mesa de mezclas como las Traktor de Native Instruments.
Más información: Spotify Lossless es oficial: el sonido en alta definición llega después de casi cinco años, y lo mejor de todo, ¡gratis!
Después del anuncio de subida de precio en España, ahora la plataforma de streaming de música ha anunciado la integración con las plataformas de software de DJ más populares.
Entre ellas se encuentran rekordbox, Serato y djay, y que ahora permitirán a sus usuarios beneficiarse del extenso catálogo musical de Spotify.
Simplemente se conecta Spotify con una app como djay, que se puede descargar en Windows, y se podrá acceder a todas las playlists que tengamos al igual que cualquier canción que se nos pase por la cabeza.
Lo único que esta nueva integración está disponible solo para los usuarios Premium en 51 mercados globales entre los que se encuentra España.
Este tipo de software está en alza al dar una experiencia cercana a la que pueden dar equipos más profesionales como los Traktor de Native Instruments.
Unas mesas de mezclas que pueden pasar fácilmente de los 400 euros para acercarse a precios más altos según la necesidad que tengamos.
Por lo que ahora se puede conectar la cuenta de Spotify Premium a djay, una app disponible en Windows (también con suscripción) y pasar ante una interfaz que imita una mesa de DJ con sus distintos platos y controladores.
Incluso ofrece la posibilidad de sincronizar los BPM, una skill esencial, y que aquí se automatiza, que DJs internacionales, como el madrileño Óscar Mulero, han elevado a una auténtica artesanía con toda la diversidad de subgéneros de la EDM (Electronic Dance Music).
Es otro aporte más de Spotify, según cita desde su web, después de que mejorara AI DJ este mismo año y que se encarga de ir poniendo temas uno detrás de otro para ir comentándolos cada poco.
Y tampoco es algo nuevo para la plataforma lo de permitir que el usuario conecte su cuenta a apps de DJ de terceros, ya que lo hizo en su momento hasta que cesó de hacerlo en 2020.
Ahora cualquiera podrá conectar su colección de playlists para tomar alguna de esas apps de DJ mencionadas y empezar a dar sus primeros pasos en las mezclas y así amenizar las fiestas que se hagan en casa o reuniones casuales.
Una nueva experiencia desde Spotify que se suma al lossless audio, que ahora se puede buscar una canción sin ser premium o que podamos enviar mensajes para acercarse un poco más a ser una red social que una plataforma de streaming de música y podcast.