Los PC con Android ya no son cosa de ciencia ficción: "Los he visto y son increíbles"

Actualmente está teniendo lugar en Hawaii la conferencia anual de Qualcomm en la que anuncia sus nuevos procesadores. En este caso el protagonista será el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Pero son varios días los que dura el evento y, además del anuncio principal, hay otras novedades que pueden ser incluso más relevantes que el chipset del año.

De hecho, Google y Qualcomm han anunciado algo que podría cambiar para siempre la imagen que tenemos de los ordenadores: PCs con Android.

Que Android naciera como un sistema operativo para móviles (era para cámaras digitales pero pivotó incluso antes de la primera versión estable) ha hecho que el uso principal sea en este tipo de dispositivos.

Luego lo hemos visto en tablets, televisores y hasta relojes, pero los ordenadores se les han resistido, aunque alguna propuesta menor había.

El Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid con Windows y Android

De hecho, Google llegó a crear un sistema operativo propio para ellos, ChromeOS. Ahora se rumoreaba que iba a fusionar Android con ChromeOS, y la noticia que viene del archipiélago encaja perfectamente.

El CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, y Rick Osterloh, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Google, han confirmado que están construyendo una base técnica común para PC y smartphones.

Esta estructura sería única, independientemente del dispositivo, y tendría soporte completo para Gemini, la IA de Google, que está integrando en todos sus dispositivos y aplicaciones.

Rick Osterloh lo ha dejado claro en unas declaraciones en las que remarcaba que “en el pasado, siempre hemos tenido sistemas muy diferentes entre lo que desarrollamos para PC y lo que desarrollamos para smartphones, y nos hemos embarcado en un proyecto para combinarlos”.

El propio Christiano Amon ha indicado lo mucho que le entusiasma el proyecto: "Lo he visto, es increíble", haciendo hincapié en la importancia de la convergencia entre dispositivos móviles y PCs.

Obviamente este salto no se verá formalizado en dispositivos hasta dentro de, al menos, unos meses, cuando las principales marcas quieran lanzar modelos con Android como sistema y con procesadores de Qualcomm en su interior.

Con todo, queda claro que el futuro de Android va más allá de los smartphones y parte de la clave del éxito pasa por el uso de Gemini. Y Google no se puede permitir el lujo de que su IA no se use en ordenadores.