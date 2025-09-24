Llega el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador que tendrán los mejores móviles Android: más potencia para espolear a la IA

Un año más, desde la paradisíaca isla de Maui, Qualcomm ha presentado la nueva generación de su procesador para los móviles más potentes: Snapdragon 8 Elite Gen 5. La marca celebra el décimo aniversario de este evento anual en el que este 2025 sus chips se enfocan en el futuro de la IA más personal.

Pocos días después de conocerse el potente procesador de Mediatek, su principal rival anuncia el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 como el procesador más potente del mundo, el cual hemos podido ver de primera mano en EL ESPAÑOL - Omicrono. Este será el corazón de los móviles más premium de 2026, empezando por los Xiaomi 17 que se presentarán esta misma semana.

El Snapdragon 8 Elite lanzado el año pasado supuso toda una revolución en el sector de los chips para smartphones, al adoptar la misma arquitectura y núcleos Oryon que los Snapdragon Elite X usados en ordenadores portátiles con Windows 11. Ahora, Qualcomm recupera la nomenclatura que usaba antes de incluir el apellido Elite en 2024 a la familia Snapdragon 8. Así se ha pasado de Snapdragon 8 Gen 3 en 2023, Snapdragon 8 Elite en 2024 y Snapdragon 8 Elite Gen 5 en 2025.

Ahora que han quedado claros los nombres, vamos a lo realmente importante, su composición y qué mejoras implica en el día a día de los próximos teléfonos. En resumen: más potencia, mayor procesado en imagen y vídeo, pero también soporte para la IA del futuro, es decir, los agentes inteligentes.

Mayor potencia

Un SoC, en definitiva, es un conjunto de sistemas (CPU, GPU, chipset, modem, etc.) en un mismo chip. En el caso de los Snapdragon de Qualcomm tienen como componentes principales núcleos de CPU y núcleos de GPU, entre otros componentes.

La marca repite la arquitectura que estrenó en 2024. La disposición interna se divide en dos tipos de cores: Prime y Performance; que son los encargados de ejecutar buena parte de las tareas en los smartphones.

Así, Qualcomm despliega en el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, dos núcleos Prime a una frecuencia de 4.6 GHz (el año pasado la frecuencia era de 4,32 GHz) que trabajan en las tareas más complejas y pesadas que requieren mayor potencia.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Marta Sanz Maui

Los otros 6 núcleos que conforman el Snapdragon 8 Elite Gen 5 trabajan a una frecuencia de 3,62 GHz. Ya el año pasado la compañía decidió eliminar los núcleos que se dedicaban a ejecutar las tareas más livianas dentro de los dispositivos.

El procesador, o también llamado plataforma, introduce el primer códec Advanced Professional Video (APV) en un dispositivo móvil, que permite grabar videos con la misma calidad que equipos profesionales de cine automatizando el enfoque, la exposición o el balance de blancos. Además, el Snapdragon Audio Sense permite grabar audio profesional eliminando el ruido del viento y ofreciendo zoom de audio, como si tuvieras un micrófono profesional integrado.

Para el audio, la tecnología XPAN (Expanded Personal Area Network) permite conectar auriculares inalámbricos con calidad de audio sin pérdidas (24-bit, 96kHz) mientras mantienes activas las llamadas y mensajes. El chip incluye el módem X85 5G que hace que las conexiones sean un 30% más rápidas.

Por último, para los amantes de los videojuegos, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 incluye la GPU Adreno de nueva generación a 1.2 GHz con un 23% más de rendimiento y 20% menos consumo de energía. La memoria Adreno HPM de 18 MB actúa como una reserva ultrarrápida de datos gráficos, mientras que tecnologías como Tile Memory Heap y Mesh Shading optimizan el uso de memoria para maximizar el tiempo de juego.

Los agentes de IA

La marca defiende que este nuevo procesador mejora la experiencia de los usuarios a la hora de usar sus móviles de forma cotidiana como realizar multitareas de forma ultrarrápida y saltar de una aplicación a otra sin interrupciones. Además de ofrecer tiempo de juego más prolongado.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Marta Sanz Maui

No obstante, además del uso que ya todos conocen de sus teléfonos con mayor rapidez y eficiencia, Qualcomm mira hacia el futuro más inmediato, en este evento se ha hecho especial hincapié en la llegada de los agentes de IA, que prometen revolucionar la forma en la que las personas se relacionan con sus terminales y otros dispositivos.

Esta inteligencia se potencia gracias al NPU Hexagon, que es 37% más rápido que la generación anterior. Los modelos de IA aprenderán de la rutina de las personas y los datos que proporcionen todos los dispositivos que usen para servirles de ayuda ejecutándose dentro del dispositivo para mayor seguridad.

Este motor centrado en IA también obtiene un 16% más de rendimiento en esta nueva generación en funciones como la traducción en tiempo real cuando viajas, o edición de imágenes y vídeos.

Tu próximo móvil

Los primeros móviles que lucirán estas mejoras serán los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, la nueva familia de terminales que la marca china presenta hoy mismo a miles de kilómetros de distancia.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Marta Sanz Maui

También se encontrará en las especificaciones de los modelos más premium de Samsung y la inmensa mayoría de fabricantes Android, aunque se rumorea que Samsung podría apostar por sus propios chips Exynos para los futuros gama alta que lance. (El Exynos 2600 será el primer chip basado en el nuevo proceso de fabricación de 2 nm de la compañía, que supondría un enorme salto en eficiencia energética.)

La competencia no solo está con Apple y sus propios chips para los iPhone, sino con MediaTek, su principal rival en el mercado de móviles Android. La próxima vez que se compre un teléfono con el sistema operativo de Google, además de fijarse en las cámaras y batería, deberá prestar atención al procesador y encontrará estas opciones.

Este lunes se presentó también el nuevo chip Dimensity 9500 de MediaTek que obtuvo 4 millones de puntos en AnTuTu, convirtiéndose en el primer chip para smartphones en lograr esta hazaña, y que es el principal competidor del Snapdragon 8 Elite Gen 5. El de Qualcomm, según datos de la marca, le supera con entre 4,25 y 4,5 millones.