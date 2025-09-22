Huawei anuncia los Nova 14 y 14 Pro con unas impresionantes cámaras: dos móviles que van a por los Pixel de Google

HUAWEI sigue marcando su propio camino en los wearables como ha hecho con los Watch GT 6 y GT 6 Pro, y sigue distinguiéndose por unas especificaciones en la fotografía que superan a una gran mayoría de móviles Android. Lo ha hecho de nuevo con la serie HUAWEI Nova 14.

El HUAWEI Nova 14 estará disponible dentro de poco en España por un precio de 499 euros en el modelo de 12 + 256 GB, y por 549 euros la variante que alcanza los 12 GB de RAM y los 512 GB.

El HUAWEI Nova 14 Pro llega a los 699 euros para una única configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna para sumarse al modelo base y erigirse como competidor contra los Pixel o el mismo Nothing Phone (3).

Sobre todo en la fotografía del HUAWEI Nova 14 Pro, ya que destaca por la cámara Ultra Chroma y la ajustable en la apertura RYYB, tecnologías que amplían la calidad de sus fotografías tanto en el color como en aquellas capturas en momentos de poca luz.

Sensor de 50 Mpx con apertura ajustable como la cámara principal, una ultra gran angular de 8 Mpx y un teleobjetivo de 12 Mpx conforman la fotografía en la trasera que se vale de las tecnologías dichas para dar un salto importante en este apartado.

Serie HUAWEI Nova 14 Manuel Ramírez París (Francia)

En el frontal monta una configuración dual de 50 Mpx y 8 Mpx respectivamente para llevar las fotos selfies a otro nivel, y que justamente fue uno de los atractivos en el momento en que presentó estos móviles en París (Francia).

Difícil encontrar un fabricante que pueda superar a sus móviles en este sentido, aunque sigue jugando con la dicha de no contar con las últimas actualizaciones de Android y todos los problemas que conlleva usar algunas apps de Google (Aurora Store es la única vía).

HUAWEI Nova 14 Pro París (Francia)

Cuenta con una pantalla OLED de 6,78 pulgadas (2.766 x 1.224) con tasa de refresco adaptativa hasta los 120 Hz y por un cuerpo ultra fino como hizo destacar HUAWEI en la presentación hecha el pasado viernes en París (Francia).

Otros de sus detalles importantes son la batería para llegar a los 5.500 mAh y una carga rápida que alcanza los 100 W. Peso de 207 gramos y unas medidas de 163,4 x 75 x 7,78 mm se suman a su Bluetooth 5.2, NFC y EMUI 15 como la capa personalizada basada en Android.

HUAWEI Nova 14

El modelo base de la serie que próximamente llegará a España, juega con el mismo diseño del modelo mayor con esa forma de medallones en el módulo de cámaras y ese perfil tan premium que se apodera de cada uno de los smartphones que lanza HUAWEI.

Tiene una pantalla plana un poco menor: OLED de 6,7 pulgadas con la misma de tasa de refresco de 120 Hz (resolución 2.412 x 1.084).

HUAWEI Nova 14 París (Francia)

Las cámaras tienen algunas diferencias frente al hermano mayor, sobre todo porque desaparece el Ultra Chroma, aunque sigue estando presente el zoom teleobjetivo RYYB óptico para deslumbrar en las fotos retrato que hagamos con su cámara trasera.

En la batería y carga rápida juega en la misma liga que el 14 Pro, y al igual que sucede con las funciones IA que comparten ambos como AI Best Expression (igual que la experiencia de Google en sus Pixel para poner la mejor cara de cada uno de los miembros que aparecen en la foto grupal) y AI Remove (borrador mágico).

El modelo Pro sí que disfruta de Emoji Crush, AI Messaging y AI Gesture Control, este último para poder controlar con la mano el desplazamiento vertical cuando veamos vídeos en TikTok, por poner uno de los ejemplos más prácticos.