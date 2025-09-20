Arreglar el mal WiFi de casa nunca fue tan barato: este pack de routers de malla cuesta menos de 40 euros

En España la calidad de las conexiones WiFi en los hogares es muy buena. Podríamos pensar que, en muchos otros países, como Francia o Alemania, son mejores, pero no es así.

Las velocidades de fibra óptica son de las mejores del mundo y a unos precios muy bajos, y además, los routers que nos dan las operadoras son aceptablemente competentes.

Pero eso no quiere decir que sirvan para todos los casos y, en ocasiones, es conveniente cambiarlos por otros, sobre todo si queremos funciones avanzadas.

El problema es que eso suele implicar un coste alto, al menos si queremos optar por un sistema en malla, o Mesh, que ofrezca una mejora notable.

Sin embargo, hay algunas propuestas realmente económicas, que nos permiten acceder a este tipo de dispositivos por muy poco dinero. En concreto, el pack de dos enrutadores Mercusys Halo H1900G está en oferta en Amazon por 39,99 euros. También hay un pack de tres, pero cuesta más del doble, 84,99 euros.

Dos routers en malla El Androide Libre

El pack de dos unidades permite la cobertura en casas de hasta 350 metros cuadrados, aunque eso es en condiciones óptimas, porque influye la distribución, materiales de construcción, etc.

Permite la conexión de hasta 100 dispositivos, y todo se controla desde una única aplicación, donde también podemos usar funciones como el control parental, crear una red de invitados, etc.

La función Smart Connect combina las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz en una sola red WiFi y permite a los dispositivos a elegir de manera inteligente la mejor banda disponible.

Con todo, hablamos de un sistema de dos unidades que cuesta menos de 40 euros, por lo que hay que ser conscientes de ciertas limitaciones. No podemos esperar un funcionamiento similar a las propuestas de Amazon o Google por ejemplo.

Router Mercusys Halo H1900G El Androide Libre

Estos modelos, los Eero y Nest, son mucho más potentes y ofrecen mejor conectividad, pero a un precio que roza en ocasiones el multiplicar por 10 lo que cuesta este pack.

Esta es una opción para los que nunca han tenido un sistema en malla y quieren probar si en su casa sería una buena opción sin gastar mucho. Pese a que no es lo mejor del mercado, raro sería que no mejorara al menos la cobertura que da el router que viene de serie con nuestra operadora.