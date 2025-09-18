Los Nothing Ear (3) son oficiales: los auriculares inalámbricos con estuche con micrófono integrado

El momento ha llegado, Nothing vuelve a sus raíces con el lanzamiento de los Ear (3), la nueva generación de sus auriculares inalámbricos que, pese a lo que pone en el número, en realidad es la cuarta.

Recordemos que el año pasado, Nothing lanzó los Nothing Ear, sin número, en un intento de simplificar su gama de productos; un cambio que no fue bien recibido por los aficionados, que mostraron sus quejas en redes sociales.

La compañía de Carl Pei ha reaccionado, y no sólo ha recuperado la nomenclatura original para los Nothing Ear (3), sino que también ha decidido apostar aún más por la originalidad y el diseño exclusivo, los dos aspectos que la diferencian del resto.

Y es que los Nothing Ear (3) son algo más que unos simples auriculares inalámbricos, algo que se aprecia sólo con mirar el estuche de carga y darnos cuenta del enorme botón "TALK" que se encuentra en el frontal.

Este botón delata la gran novedad de esta generación, el nuevo "Super Mic", un sistema de micrófonos integrado directamente en la caja que permite hablar sólo con pulsar el botón, como si fuese un "walkie-talkie".

Por supuesto, todos los auriculares inalámbricos que se precien tienen ya unos micrófonos integrados; la gran ventaja del Super Mic se encuentra en su localización en el estuche de carga que permite usar micrófonos más grandes y de mejor calidad.

Los dos micrófonos integrados en el estuche de carga cuentan con tecnología de filtrado ambiental, que es capaz de extraer el sonido de la voz de todo el ruido del alrededor, siendo capaz de filtrar hasta 95 dB.

Nothing Ear (3) Nothing El Androide Libre

De esta manera, Nothing promete llamadas "siempre nítidas sin importar el entorno", muy superiores a lo que es posible con unos micrófonos integrados en los propios auriculares.

Super Mic también abre la puerta a más funcionalidades gracias a su calidad de sonido superior, como las nuevas notas de voz que se sincronizan con Essential Space, el asistente basado en IA de Nothing OS.

Lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón TALK en cualquier momento, y automáticamente se creará una nota de voz; puede ser justo lo que necesitamos para capturar ideas en el instante.

Pero eso no significa que los auriculares no tengan micrófonos; de hecho, tienen tres cada uno, que combinados con una unidad de captación de voz por conducción ósea promete una claridad superior en las llamadas.

Nothing Ear (3) Nothing El Androide Libre

Los micrófonos también sirven para activar la cancelación de ruido adaptativa en tiempo real, de hasta 45 dB en los auriculares, capaz de ajustarse al entorno cada 600 milisegundos y controlando posibles fugas de sonido cada 1,875 milisegundos.

El sonido de los auriculares también ha recibido mejoras gracias a un nuevo driver dinámico mejorado de 12 mm, con un diafragma de patrón especial que obtiene una superficie de radiación un 20% mayor respecto a la pasada generación.

Nothing Ear (3) Nothing El Androide Libre

Todo esto se traduce en un sonido capaz de alcanzar graves mejorados en entre 4 y 6 dB, y unos agudos mejorados en hasta 4 dB; en otras palabras, la mejor calidad de sonido en unos auriculares Nothing hasta la fecha.

Continuando con la calidad de sonido, este modelo es compatible con el códec LDAC para obtener la mejor tasa de bits con conectividad Bluetooth 5.4.

También se ha mejorado la batería de los auriculares, alcanzando una capacidad de 55 mAh para obtener hasta 10 horas de reproducción continua, una hora y media más que antes; el estuche alcanza las 38 horas.

Nothing Ear (3) Nothing El Androide Libre

Continuando con el estuche, nos encontramos la segunda gran novedad: un diseño metalizado, por primera vez en unos auriculares de la marca, que hasta ahora han apostado por los plásticos transparentes para obtener un aspecto único.

El cambio se nota más en el estuche de carga, que ahora está fabricado con aluminio 100% reciclado con una técnica de moldeo por nano inyección para unir el metal y el plástico sin necesidad de adhesivos.

Los auriculares también siguen siendo transparentes pero ahora la estructura interna está realzada con detalles metálicos pulidos, incluyendo una nueva antena de 0,35 mm de grosor que mejora la potencia en un 15% respecto a los Nothing Ear.

Los Nothing Ear (3) están disponibles para reservar a partir de hoy en España en dos versiones, blanco o negro, por 179 euros; serán lanzados al mercado el próximo 8 de octubre.