Golpe a las pantallas táctiles de los coches: en Mercedes-Benz ahora confiesan que "los botones son mejores"

Puede que una pantalla táctil sea imprescindible para poder usar Android Auto en el coche, pero no es menos cierto que la mayoría de los conductores lo considera una molestia el resto del tiempo.

En concreto, los consumidores se han puesto absolutamente en contra de usar controles táctiles para funciones básicas del coche, como los controles multimedia, el climatizador o el control de crucero, y ahora, hasta las marcas les están dando la razón.

En un giro completo de 180 grados, Mercedes-Benz ha anunciado orgullosa la vuelta de los botones a sus coches, tanto a los modelos actuales como a los que se encuentran aún en desarrollo y aún no han llegado a los concesionarios.

Es un anuncio sorprendente, teniendo en cuenta que la marca de la estrella ha sido hasta ahora una de las grandes valedoras de los controles táctiles en los coches, introduciendo pantallas táctiles cada vez más grandes en cada generación.

Este mismo mes, Mercedes-Benz presentó el nuevo GLC, que puede convertirse en uno de los modelos más vendidos de la marca, y que destaca por una gigantesca pantalla de 99 centímetros que cubre todo el salpicadero de extremo a extremo.

Mercedes-Benz GLC Mercedes-Benz El Androide Libre

Sin embargo, el GLC también tenía algo que mucha gente detectó de manera inmediata: controles físicos en el volante, en vez de las zonas táctiles que la mayoría de las grandes marcas ha adoptado en los últimos años.

Ese es el principio de la vuelta de los botones a los Mercedes, y no ha sido sólo por una cuestión de responder a las quejas en redes sociales; la compañía tiene datos en la mano que demuestran que esta es la decisión correcta.

En una entrevista a Autocar, Magnus Östberg, jefe de software de Mercedes-Benz, así lo explicó, afirmando que basan las decisiones completamente en los datos.

Dicha información ha sido obtenida de sus dos primeros coches definidos por software (SDV por sus siglas en inglés): el CLA y el mencionado GLC.

Interior del Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz El Androide Libre

Los datos de uso obtenidos de estos vehículos muestran que "los botones físicos son mejores" y que por eso Mercedes-Benz los está poniendo de vuelta, así de sencillo.

Östberg ha elogiado los SDV por la gran cantidad de datos que permiten obtener del uso diario de los coches; le da tanta importancia, que los datos obtenidos con el CLA fueron usados para diseñar el interior del GLC y empezar a meter más botones.

En los próximos modelos y revisiones, Mercedes-Benz empezará a usar más botones en los habitáculos de sus coches, especialmente en coches grandes como los SUVs, cuyos compradores dan más importancia a los botones y los diseñadores tienen más espacio para meterlos.

De hecho, la estrategia de Mercedes de basarse en los datos supondrá que ya no usará el mismo patrón para todos sus modelos, y en algunos seguirá usando la pantalla táctil para todo mientras que en otros usará más controles físicos.

Österg incluso plantea la posibilidad de ofrecer diferentes diseños de volante dependiendo del mercado al que está dirigido el coche, algo también posible gracias a los datos obtenidos.

Por ejemplo, los datos de Mercedes-Benz revelan que los botones son más importantes para los conductores europeos, mientras que los chinos prefieren las pantallas táctiles y el control por voz.

Lo que parece claro es que las pantallas táctiles han llegado a su límite; el jefe de diseño de la compañía, Gordon Wagener, declaró que las pantallas ya no van a ser más grandes, simplemente porque han alcanzado un punto en el que no pueden serlo más.