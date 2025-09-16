Revolución en las cámaras de los móviles: Samsung prepara una increíble lente para los futuros modelos

La fotografía se ha convertido en uno de los aspectos más importantes de los smartphones modernos, y los fabricantes están respondiendo a la demanda con cámaras cada vez más grandes y avanzadas, además de asociándose con marcas conocidas.

Por eso, las últimas filtraciones del Galaxy S26 Ultra han sido recibidas con algunas críticas por parte de los usuarios, especialmente por el módulo periscópico que en esta generación se podría quedar en los 50 Mpx en vez de los 200 Mpx de la competencia.

Pero resulta que puede haber un buen motivo por el que Samsung no quiere echar el resto aún en las cámaras de sus Galaxy: porque está preparando algo muchísimo mejor que puede dejar a la competencia sin respuesta.

Se trataría de un nuevo módulo de cámara con zoom variable (o distancia focal variable), es decir, que la misma cámara podría tomar fotos en diferentes niveles de ampliación de imagen dependiendo de nuestras necesidades.

Según ha filtrado @4k_isn en X, la nueva lente de distancia focal variable estaría acompañada de un sensor de 200 Mpx con una calidad de imagen muy superior a la que ahora es posible.

Samsung’s 200 MP HP-B variable focal length sensor is now in mass production, marking the beginning of a new era in mobile imaging pic.twitter.com/G0IgrZfgn1 — Pixel Gamer 4k (@4k_isn) September 14, 2025

En la publicación en la que ha revelado esto, el filtrador ha mostrado un gif animado que muestra cómo funcionaría esta lente, que se movería a través del espacio disponible para variar el nivel de zoom.

Según el gif, el rango de zoom estaría entre 3x y 7x; sin embargo, es muy probable que este gif sea sólo un ejemplo genérico y no el esquema real del módulo creado por Samsung. Pese a eso, puede ser un buen indicador de lo que está por llegar.

La gran ventaja de un módulo semejante es que haría innecesario tener varias lentes para diferentes niveles de zoom, ahorrando espacio que podría ser dedicado a otras cámaras de otro tipo o a otras funciones o componentes internos.

Lo irónico es que es posible que Samsung no sea la que estrene esta cámara en sus móviles; según The Elec, el módulo estaría siendo desarrollado a petición de Xiaomi y otras marcas chinas que quieren seguir mejorando sus cámaras.

Recordemos que Samsung no es un ente monolítico, sino que está dividido en varias empresas con un cierto grado de independencia, dedicadas a la producción de chips, pantallas, y cámaras entre otras cosas.

La división de móviles de Samsung es otro cliente más para estas empresas, al menos sobre el papel; eso implica que otros fabricantes pueden estrenar componentes de Samsung, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Ese es el motivo por el que el Galaxy S26 Ultra no estrenaría esta nueva cámara, y posiblemente la veamos primero en los futuros móviles punteros de Xiaomi y otras marcas. Pero eso no quita que pueda ser usada en una futura generación de los Galaxy.