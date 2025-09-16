El Prime Day de octubre 2025 es oficial: Amazon se adelanta al Black Friday con un nuevo evento de ofertas en España

Si te perdiste el Prime Day de Amazon del pasado mes de julio, tenemos buenas noticias; la compañía acaba de anunciar un nuevo evento de ofertas Prime muy parecido y que nos dará otra oportunidad de aprovechar descuentos.

La nueva Fiesta de Ofertas Prime se celebrará en España los próximos 7 y 8 de octubre de 2025; en concreto, el evento dará inicio a la medianoche del día 7 y durará hasta las 23:59 del 8 de octubre.

Por lo tanto, no será un evento tan largo ni grande como el Prime Day que, recordemos, este año duró nada menos que cuatro días; pero eso no significa que no vaya a ser muy importante.

Y es que esta Fiesta de Ofertas Prime supone el arranque de la temporada de ofertas que ya se ha convertido en una tradición todos los años; durante el último trimestre, todas las tiendas tienen algún tipo de promoción semejante.

Por supuesto, el Black Friday es el evento más importante, y este evento anunciado hoy por Amazon es una manera de la compañía de competir, adelantándose más de un mes con su propio evento.

Como es lo habitual, hay un detalle importante que debemos recordar: para poder aprovecharnos de las Ofertas Prime y del Prime Day necesitamos una cuenta de Amazon con una suscripción Prime.

En España, la suscripción Prime cuesta 4,99 euros al mes y ofrece ventajas como el envío rápido en Amazon, además de acceso a sus servicios como Prime Video (con publicidad), Music Prime, Prime Gaming, Prime Reading y Amazon Photos.

Si hasta ahora no hemos tenido Prime, la buena noticia es que Amazon ofrece un periodo de prueba de 30 días gratis; en otras palabras, podemos empezar ahora el periodo de prueba y aprovecharnos de las ofertas sin tener que pagar nada.

Entre dichas ofertas, se encontrarán todos los dispositivos de Amazon, desde lectores de libros electrónicos Kindle hasta timbres inteligentes de Ring, o incluso los altavoces Echo.

Sobre esto último, Amazon también ha anunciado un nuevo evento de presentación de nuevos dispositivos, y la invitación indica que lo más probable es que se presenten los nuevos altavoces Echo con inteligencia artificial.

En este caso, lo más probable es que las Ofertas Prime ofrezcan grandes rebajas en los dispositivos actuales, y puede ser el mejor momento para conseguir uno si nos interesan.

Además, las Ofertas Prime serán el momento idóneo para conseguir grandes rebajas en dispositivos como los Google Pixel, los Samsung Galaxy S25 y el resto de smartphones punteros con Android.