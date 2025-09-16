Los móviles de Nothing fueron sólo el principio: su CEO adelanta un futuro de gafas inteligentes, coches y más
Carl Pei, CEO de Nothing, ha compartido su visión de futuro para la compañía más allá de los smartphones.
El 2025 está siendo el año de la verdad para Nothing; después de impactar con sus primeros lanzamientos, la compañía ha tenido que establecerse como una alternativa real con productos como el Nothing Phone (3).
No está siendo una trayectoria falta de polémica, aunque Nothing está demostrando ser capaz de escuchar a sus usuarios y de cambiar el rumbo si hace falta, como ha ocurrido con los nuevos auriculares Nothing ear (3).
Pero lo que está claro es que en Nothing no tienen miedo de innovar y de hacer las cosas de manera diferente, y eso no va a cambiar a juzgar por las declaraciones de su CEO, Carl Pei.
Pei ha compartido su visión de futuro para la compañía después de que Nothing haya cerrado una Serie C de 200 millones de dólares, lo que le ha permitido alcanzar una valoración de 1.300 millones de dólares.
Para Pei, este hito supone el inicio de una nueva etapa en la compañía que le llevará a evolucionar más allá de los smartphones; y ya ha adelantado qué es lo que supondrá para su gama de productos.
Pei sigue apostando por los smartphones frente al debate sobre si siguen teniendo sentido en un futuro dominado por la inteligencia artificial; de hecho, afirma estar "convencido de que el smartphone seguirá siendo uno de los dispositivos más importantes".
Al mismo tiempo, Pei ha criticado que las aplicaciones de inteligencia artificial en el móvil no hayan cambiado apenas en los últimos tres años, con las mismas funciones de edición de fotos, traducción y funciones de asistente "que apenas funcionan".
Por eso, Pei cree que para que la IA alcance todo su potencial, el hardware debe ser reinventado en paralelo.
La clave estará en el desarrollo de un nuevo sistema operativo; recordemos que Carl Pei ya pronosticó el fin de las apps, siendo sustituidas por el propio sistema operativo que lo sabrá todo de nosotros para ayudarnos en el día a día.
Este sistema estará adaptado a todo tipo de dispositivos y formatos, tanto smartphones como relojes inteligentes y dispositivos de audio como altavoces y auriculares que la gente ya utiliza a diario.
Pero además, este sistema permitirá expandirse a más tipos de dispositivos, incluyendo las gafas inteligentes que algunos fabricantes ya están desarrollando. Esta es la primera vez que Nothing confirma que estará presente en ese sector.
Además de las gafas inteligentes, Pei adelanta que el sistema de Nothing llegará a robots humanoides, vehículos eléctricos "y todo lo que esté por venir".
Por lo tanto, parece claro que Nothing pasará a ser principalmente una compañía de 'software' centrada en este futuro sistema operativo que podrá funcionar en todo tipo de aparatos.