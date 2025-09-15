Xiaomi cambia para siempre: cancela el Xiaomi 16 en un movimiento histórico para enfrentarse mejor al iPhone 17

Las últimas filtraciones del Xiaomi 16 apuntaban a un lanzamiento muy cercano, con la intención de competir de manera más directa contra el reciente lanzamiento del iPhone 17 de Apple.

Ahora, Lu Weibing, presidente de Xiaomi, ha anunciado oficialmente el nuevo smartphone puntero de la compañía; pero, en un giro de guión que ha pillado desprevenida a toda la industria, no se trata del Xiaomi 16.

Eso es porque el nombre del nuevo dispositivo es Xiaomi 17; en efecto, la compañía ha decidido saltarse una generación, de manera efectiva cancelando el Xiaomi 16 que debería haber sido anunciado hoy.

Aunque en el fondo es un simple cambio de nombre, se trata de toda una declaración de intenciones por parte de Xiaomi, que por primera vez no tiene miedo de enfrentarse cara a cara contra Apple.

Y es que no es casualidad que, con este cambio, los móviles punteros de Xiaomi se encuentren en la misma generación que los iPhone de Apple; es porque el Xiaomi 17 competirá de manera directa contra el iPhone 17.

Porque el número de generación no es el único cambio anunciado hoy; a partir de ahora, los modelos de la gama alta de Xiaomi adoptarán la nomenclatura de los iPhone, para dejar bien claro cuáles son sus rivales.

Por lo tanto, la nueva gama estará compuesta por el Xiaomi 17, el Xiaomi 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro Max, que competirán contra el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max respectivamente.

Esta es una decisión que no pasará desapercibida por los críticos que llevan años acusando a Xiaomi de copiar a Apple; y es cierto que, a simple vista, puede parecer que Xiaomi simplemente está copiando la nomenclatura del iPhone en vez de crear algo nuevo.

Pero Lei Jun, CEO de Xiaomi, lo plantea de una manera diferente: como un desafío cara a cara contra el iPhone, porque confía en que sus nuevos smartphones están a la altura de los de Apple.

Xiaomi ya no se puede ocultar tras un nombre diferente, y es consciente de que este cambio hará que sus dispositivos sean comparados de manera directa contra los iPhone; pero eso es justo lo que quiere.

Este cambio demuestra la enorme confianza que Xiaomi tiene en sus nuevos móviles; realmente cree que no saldrá perdiendo en la comparativa directa contra los iPhone, pese a que Lu Weibing los sigue considerando "un referente para todos".

Para ello, Xiaomi va a echar el resto en estos smartphones, empezando por el 'hardware'; Lu Weibing ha confirmado que los Xiaomi 17 están basados en el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite de tercera generación.

Pese a alcanzar el "mayor nivel de la historia en cuanto a calidad", el modelo básico, el Xiaomi 17, no subirá de precio, al menos en su lanzamiento inicial en China.

Los modelos Pro, por su parte, supondrán un "salto generacional" en tecnología, especialmente en lo que respecta a la fotografía, con nuevos sistemas de cámaras.

En concreto, el Xiaomi 17 Pro Max tendrá el sistema de cámaras más potente desarrollado hasta ahora por Xiaomi, por lo que en teoría superará incluso al Xiaomi 15 Ultra lanzado este año en España.

La gama Xiaomi 17 es el resultado de cinco años de inversiones en la gama alta, más de 100.000 millones de yuanes en palabras de Lu Weibing, y esperan invertir 200.000 millones más en los próximos cinco años.

Los Xiaomi 17 serán presentados oficialmente este mismo mes, adelantándose al evento habitual de todos los años, para convencer a los consumidores de que no se compren un iPhone aún.