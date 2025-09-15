Las traducciones con IA en Instagram y Facebook llegan a España para hacer magia en tus vídeos: tu voz en inglés perfecto

Ya entrados en agosto, Meta anunció una importante novedad para los creadores de contenido tanto en Instagram como en Facebook, las traducciones con IA para vídeos. Hoy acaba de anunciar que ya están disponibles en España.

A partir de los próximos días estarán disponibles de forma gradual en España las traducciones con IA que podremos usar en los Reels con algunas funciones que serían impensables hace unos años.

En un primer despliegue, Meta ha dicho que las traducciones son tanto para el inglés como para el español. La compañía americana no ha precisado cuándo tendremos acceso a otros idiomas, así que de momento todo se queda en ambos.

Es una función dedicada para los creadores, pero no quita que cualquier persona pueda utilizarla para llegar a más audiencia o simplemente a aquellos amigos que tenga en otros países, ya que no es que solo haga la traducción, sino que imita el timbre de voz y tono de la persona.

Es una función mágica que usa la inteligencia artificial para crear traducciones gratuitas y fáciles y que lo hace de forma automática en los Reels con un solo clic. Y recalcamos lo del timbre de voz al igual que el tono.

La función de traducciones con IA Meta

Meta también ha anunciado que la sincronización labial también está disponible, pero de forma opcional. Lo que hace es sincronizar las traducciones con el movimiento de los labios para una experiencia fluida.

Por lo que diferenciar el vídeo traducido con IA del real será bien difícil, ya que la sincronización labial hace que estuviéramos hablando realmente en el idioma traducido.

En un primer despliegue esta función se encuentra de forma gratuita en España para todas las cuentas públicas de Instagram y para los creadores de Facebook con 1.000 seguidores o más.

Meta también ha lanzado una nueva métrica que muestra las visualizaciones por idioma para saber el impacto que tienen cada uno de los Reels, la revisión de las traducciones antes de publicar, y activar o desactivar la traducción o sincronización labial. Y solo en Facebook llegan las pistas de audio para subir las propias de Reels.

Cómo usar la traducción con IA

Ahora, cuando hemos creado un vídeo, lo que haremos antes de publicar es pulsar en "Traducir tu voz con Meta AI" (justo una de las opciones después de "invita a un colaborador").

Desde la nueva ventana que se abre, podemos seleccionar las opciones dichas: traducir voces con Meta AI, añadir la sincronización labial y revisar antes de publicar.

Traducciones con IA Meta

Compartimos el Reel para que pueda ser visto al igual que su traducción en español o inglés. Ahora, los reels traducidos se mostrarán a las personas en el idioma de preferencia que tengan configurado en Instagram o Facebook.

Justo en la esquina inferior izquierda del vídeo aparecerá una marca de agua en la que se puede leer "Meta AI Translation", y que confirma que es un vídeo traducido por la IA de Meta.