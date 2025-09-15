Samsung lanza One UI 8 oficialmente: estos son los todos los móviles Galaxy que recibirán el nuevo Android 16

En esta ocasión, no ha hecho falta esperar tanto; Samsung ha aprendido del gran retraso y los problemas que sufrió con One UI 7, y ha conseguido lanzar la siguiente versión apenas cinco meses después.

El lanzamiento de One UI 8, basado en Android 16, se produce a partir de hoy de manera oficial; sin embargo, los usuarios españoles tendrán que esperar un poco más como es lo habitual.

Y es que la estrategia de lanzamiento gradual de Samsung supone que, inicialmente, sólo unos pocos usuarios de ciertos países y con ciertos dispositivos recibirán la actualización a la nueva versión del sistema.

En concreto, los primeros móviles en recibir One UI 8 son los Galaxy S25, incluyendo el modelo básico, el Galaxy S25+, el Galaxy S25 Edge y el Galaxy S25 Ultra. Por lo tanto, Samsung ha dado la prioridad a los smartphones que formaron parte de la beta de One UI 8, como era de esperar.

Además, por el momento One UI 8 ha sido lanzado primero en Corea del Sur, aunque Samsung ha confirmado que el lanzamiento es global y que se extenderá durante los próximos días a todos los países en los que la compañía tiene presencia, como España.

One UI 8 de Samsung Samsung El Androide Libre

Los usuarios que participaron en la beta de One UI 8 tienen que descargar la actualización YI7 de 555 MB para obtener la versión estable del sistema operativo, mientras que los que están usando One UI 7 tienen que descargar la actualización YI3 que supone la descarga de 4 GB de datos.

Después de los Galaxy S25, One UI 8 irá llegando a la mayoría de smartphones modernos lanzados por Samsung en los últimos años, a lo largo de las próximas semanas; la lista completa de dispositivos que recibirán One UI 8 es la siguiente:

Gama Galaxy S

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Gama Galaxy Z

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Gama Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16

Galaxy A16 5G

Galaxy A15

Galaxy A15 5G

Galaxy A06

Gama Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Un detalle interesante, y que demuestra que Samsung tiene más confianza en la estabilidad de su 'software', es que en esta ocasión la actualización está disponible tanto para los usuarios que formaron parte de la beta, como los que no, cuando normalmente los primeros tienen prioridad.

De esta manera, los móviles Galaxy se convierten en los primeros en recibir la actualización a Android 16, si no contamos los Pixel de Google.

Con este lanzamiento, Samsung quiere dejar atrás una de las capas de personalización más problemáticas de su historia, One UI 7, que sufrió retrasos constantes que hicieron que los Galaxy fuesen de los últimos smartphones en recibir Android 15.

One UI 8 de Samsung incluye más funciones de IA Samsung El Androide Libre

Para colmo de males, el lanzamiento de One UI 7 estuvo marcado por un grave 'bug' que afectaba a la pantalla de bloqueo e impedía el uso normal del dispositivo, lo que obligó a Samsung a retirar la actualización y volver a lanzarla días después.

Con el programa beta de One UI 8, Samsung ha evitado que se repita la historia; empezó el pasado mes de mayo en cuatro países, extendiéndose a seis, y tuvo varias versiones, la séptima y última lanzada el pasado 8 de septiembre y que apenas implementó pequeños cambios.

La IA de One UI 8 permite resumir las páginas que visitamos Samsung El Androide Libre

One UI 8 se centra principalmente en adoptar las novedades de los últimos móviles Galaxy para todos los dispositivos de Samsung, especialmente las que están basadas en inteligencia artificial.

Eso incluye algunas de las novedades de Samsung más exitosas como Now Brief, un asistente que muestra un informe personalizado que se actualiza a lo largo del día dependiendo de nuestras acciones.

También se incluye la Now Bar, que muestra un nuevo tipo de notificación contextual y en tiempo real que muestra información relacionada con lo que estamos haciendo, como un aviso de nuestro próximo vuelo o información de nuestro sueño cuando nos despertamos.

Sin embargo, One UI 8 no tiene diferencias notables en aspectos como el diseño de la interfaz respecto a One UI 7, y los cambios son pequeños y centrados en ajustar el sistema para mejorar la estabilidad y el funcionamiento.