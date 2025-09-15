Revolución en el chip que usarán los próximos móviles de Xiaomi y Samsung: Snapdragon 8 Elite Gen 5 es oficial

Algo pasa en la industria con los nombres de los nuevos productos. Hoy mismo hemos hablado de cómo el Xiaomi 16 ha sido 'cancelado' en favor del Xiaomi 17, en un cambio de nombre sorprendente pero que tiene sentido.

Lo mismo podemos decir del nuevo anuncio de Qualcomm: su nuevo procesador de gama alta es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, y será usado en los próximos smartphones punteros de Xiaomi, Samsung y la inmensa mayoría de fabricantes Android.

Es un nombre que, a simple vista, no tiene ningún sentido; al fin y al cabo, el último modelo de gama alta de Qualcomm fue el Snapdragon 8 Elite, así que el nuevo modelo tendría que llamarse "Snapdragon 8 Elite Gen 2".

Qualcomm no ha dudado en ignorar sus propias convenciones para saltar nada menos que cuatro generaciones en este nuevo producto; aunque eso no significa necesariamente que el chip vaya a suponer un salto semejante en potencia y eficiencia.

La manera en la que Qualcomm lo ha explicado es que supone una vuelta a la nomenclatura original de sus chips, como si la compañía se hubiera arrepentido de lo que hizo la pasada generación.

Recordemos que el Snapdragon 8 Elite lanzado el año pasado supuso toda una revolución en el sector de los chips para smartphones, al adoptar la misma arquitectura y núcleos Oryon que los Snapdragon Elite X usados en ordenadores portátiles con Windows 11.

Snapdragon 8 Elite de Qualcomm Izan González El Androide Libre Maui (Hawái)

La adopción del nombre Elite tenía mucho sentido, y supuso el fin de la gama Snapdragon 8; pero ahora, Qualcomm afirma que los Elite son la continuación de la gama Snapdragon 8, y de ahí que este chip represente la quinta generación.

De esta manera, la historia de los procesadores de gama alta de Qualcomm queda de la siguiente manera:

Snapdragon 855

Snapdragon 865

Snapdragon 888

Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Elite (que debería haber sido "Snapdragon 8 Elite Gen 4")

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm ha justificado el cambio en que es una manera de "simplificar" su gama de productos, dejando claro que los modelos Snapdragon 8 pertenecen todos a la misma familia.

Además, la compañía afirma que Gen 5 "no es sólo un número", sino "una señal de que esta plataforma lidera la familia hacia delante". De hecho, el resto de productos de Qualcomm también adoptará "Gen 5" sin importar la generación en la que estén.

Al final, lo importante es que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 será el procesador más avanzado y potente disponible en Android, y que la mayoría de los fabricantes lo adoptará en sus smartphones de gama alta.

Xiaomi ya ha confirmado que los Xiaomi 17 usarán el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, y no será la única; Samsung lo usará en al menos un modelo, posiblemente con una versión especial 'for Galaxy' como ocurrió en la pasada generación.