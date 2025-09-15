El OnePlus 15 cambia para siempre su diseño: se filtra su primera imagen con su apuesta total hacia lo cuadrado

OnePlus está haciendo un esfuerzo mayor no solo en equiparar sus móviles con un software con IA que esté a la altura de los mejores de Samsung, sino por sus especificaciones, como serán en el OnePlus 15. Llega la primera imagen filtrada de uno de los grandes de Android.

Y es un cambio total, ya que OnePlus abandona la isla circular, que caracterizó a los anteriores OnePlus 13, 12 e incluso 11 y que ha sido el santo y seña de la marca para sus buques insignia.

Ahora adopta un módulo cuadrado con esquinas redondeadas en color negro y que guarda tres cámaras. Es un cambio total en el diseño para inspirarse en el mismo de los iPhone de Apple, así que en este sentido se espera que reciba críticas.

Sobre todo porque ha sido un fabricante que se ha mantenido independiente para formar un estilo propio y que, gracias a sus detalles y experiencias en el software, ha marcado su propio camino.

Ahora, según la imagen filtrada desde Weibo, también se pueden apreciar los tres colores: Absolute Black, Mist Purple, y Dune. Justo este último es el que llama más la atención y el que veremos más en las campañas de promoción que usará el fabricante cuando llegue al mercado.

De su pantalla, según GSMArena, se sabe que sería una con un tamaño de 6,78 pulgadas y que tiraría hacia un panel plano. Una tendencia que cada vez se está dando más en Android para dejar de lado los laterales edge.

Otros de los detalles de la pantalla serán su resolución 1.5K y una tasa de refresco que alcanza los 165 Hz. Un detalle importante para los que disfrutan del gaming en Android para llevar la máxima fluidez en las animaciones de sus partidas.

El OnePlus 15, que ha pasado del modelo 13 al 15 por una costumbre de saltarse el número 4 por ciertas connotaciones que tienen que ver con la mala suerte en China, se anunciaría en el mes de octubre junto al Ace 6 según mantiene GSMArena.

El lanzamiento internacional suele ocurrir unos meses después para que se abra la posibilidad, de nuevo, de que se lance en España.

Del resto de especificaciones, se ha filtrado que contaría con el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, un motor de fotografía propio después de terminar el acuerdo con Hasselblad y una batería de 7.000 mAh con carga rápida de 120 W por cable y 50 W inalámbrica.

Un cambio total en el diseño de su módulo de cámaras, pero que de alguna manera se esperaba, aunque no tanto tirando a una estética tan "iPhone" que traerá consigo detractores y críticas en el camino.