Adiós a Windows 10: falta menos de un mes para el fin de soporte y Microsoft lanza sus últimas actualizaciones

Era inevitable. El final de Windows 10 ya casi está aquí, aunque ni Microsoft ni los usuarios están suficientemente preparados para lo que ello supone, y ya hay algunos 'trucos' para evitar el desastre.

El próximo 14 de octubre de 2025 será el último día en el que Windows 10 reciba soporte de manera oficial de Microsoft; por eso, la compañía ya está lanzando las últimas actualizaciones para el sistema.

De hecho, Windows 10 se ha convertido en la prioridad para Microsoft, que quiere dejar el sistema lo más 'limpio' y sin fallos graves como sea posible, con la intención de, a partir de octubre, no tener que lanzar más actualizaciones urgentes.

En la descripción oficial, Microsoft detalla que esta actualización de Windows 10 incluye "un pequeño conjunto de mejoras generales", además de soluciones a problemas que afectaban a la experiencia general de los usuarios.

Estas últimas actualizaciones serán de las más importantes de la historia de Windows 10, ya que es la última ocasión que Microsoft tendrá para implementar cambios en el sistema operativo.

Por eso, aunque no traen cambios notables, es extremadamente importante que los usuarios de Windows 10 actualicen el sistema a estas últimas versiones, para que el ordenador esté lo mejor preparado posible para el fin de soporte.

Windows 10 en una Microsoft Surface Microsoft El Androide Libre

Una vez que se alcance el fin de soporte, Microsoft no lanzará más actualizaciones para Windows 10; a partir de entonces, si se descubre un 'bug' de seguridad o un fallo en una parte del sistema, no será arreglado.

Por supuesto, los ordenadores con Windows 10 seguirán funcionando sin problemas a partir del 14 de octubre; pero conforme pase el tiempo y se empiece a descubrir fallos en el sistema, es cuando se notará la falta de actualizaciones.

De manera inevitable, eso supondrá dar el salto a Windows 11, si no lo hemos hecho aún, para seguir protegidos y usar las últimas novedades; si nuestro ordenador no es compatible con el sistema más moderno de Microsoft, tendremos que comprar uno nuevo.

Por supuesto, esa es la teoría; en la práctica, Windows 10 va a seguir recibiendo actualizaciones, al menos durante un año más, posiblemente más dependiendo de nuestro equipo.

Eso es porque Windows 10 sigue siendo el sistema operativo de ordenador más usado en muchos países, como España; de hecho, a escala global, el veterano sistema está recuperando usuarios frente a Windows 11.

Esto ha obligado a Microsoft a continuar desarrollando actualizaciones para Windows 10, por el temor de que aparezca un fallo grave que deje sin funcionar a cientos de millones de ordenadores en todo el mundo.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con Windows XP, la intención de Microsoft sigue siendo la de abandonar Windows 10 lo antes posible. Por eso, ha impuesto varias limitaciones para estas actualizaciones.

Para seguir recibiendo actualizaciones en Windows 10, es necesario registrarse en un asistente que aparece en la sección de Windows Update en la Configuración del sistema.

Los usuarios tienen tres opciones para apuntarse al programa de actualizaciones:

Configurar nuestra cuenta en OneDrive y sincronizar nuestros datos en la nube

Gastar 1.000 Microsoft Points de nuestra cuenta de Microsoft.

Pagar 30 euros.

Después de apuntarnos, seguiremos recibiendo actualizaciones de Windows 10 durante un año más, hasta el 14 de octubre de 2026, lo que nos puede dar algo de tiempo para prepararnos para actualizar a Windows 11.

Además, las empresas tienen acceso a un programa especial que permite pagar por recibir actualizaciones durante tres años más, pero a un precio excesivo para el usuario medio.