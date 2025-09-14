El minimalismo de Tesla tiene un precio: "Me encanta la música y echo de menos esta función del Xiaomi YU7"

Hace algo más de dos años me compré un Tesla Model Y, un coche que me gustaba en su momento y que me sigue pareciendo un gran vehículo. Más allá de lo que el CEO de la empresa haga.

Por eso, cuando tuve la oportunidad de conducir el primer SUV de Xiaomi, el Xiaomi YU7, no pude evitar compararlo, sobre todo porque el precio en el país asiático es prácticamente idéntico.

Es cierto que ambos modelos tienen cosas que el otro no, pero se nota que la intención de Xiaomi es ir a un público que demanda algo más que el minimalismo de Tesla.

Y eso se ve, sobre todo, en la configuración interior del coche, que es apabullante, la compares o no con otros vehículos. La cantidad de accesorios y funciones es casi abrumadora.

Pero no es sólo el hardware, el software también es algo muy trabajado. Con una base de Android, el coche usa HyperOS, el sistema operativo de Xiaomi, para comunicarse con el interior y el exterior.

Poniendo música en el Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

Es capaz de controlar nuestra casa, ser controlado desde el móvil o vincular tablets en las plazas traseras para modificar ciertos parámetros del coche, no relacionados con la conducción, claro.

Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la de permitir que las aplicaciones de música, no en modo karaoke, pudieran tener la letra de las canciones en la pantalla.

Es una función muy tonta y superficial, pero este verano he hecho un viaje de más de 1.000 km en coche y la he echado de menos varias veces, porque iba hablando con mi pareja sobre las canciones y el significado de las mismas y hubiera querido tener la letra en la pantalla.

El Xiaomi YU7 no sólo la muestra en la pantalla principal, como hace de hecho también el Xiaomi SU7, sino que lo hace en la parte del copiloto de la HyperScreen, la pantalla alargada de más de un metro de largo que hay justo bajo el parabrisas.

Letras de las canciones en la pantalla del Xiaomi YU7 Álvarez del Vayo Pekín (China)

Y es el lugar perfecto porque no interfiere la visión y se puede leer perfectamente, no haciendo que el conductor se maree como pasa si fijamos la vista en un móvil, por ejemplo.

Las marcas chinas cuidan mucho este tipo de detalles porque el cliente de su país valora mucho este tipo de comodidades, algo que los occidentales, por ahora, pasamos por alto.

Pero es cuestión de tiempo que los clientes europeos también se acostumbren a estas características tan superfluas y empiecen a demandarlas.