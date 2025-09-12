Xiaomi y Huawei, juntas en el mismo coche eléctrico: Toyota se rinde ante sus tecnologías y las usará en su nuevo modelo

El impacto que han conseguido las compañías tecnológicas que han dado el salto al sector del automóvil no deja de ser sorprendente; en apenas un par de años, marcas como Xiaomi y Huawei se han convertido en rivales directos de fabricantes con un siglo de experiencia.

De hecho, estas marcas 'tradicionales' se encuentran por detrás en muchos aspectos, especialmente en lo que respecta a la implementación de los últimos avances tecnológicos.

En Toyota han abandonado su orgullo, y no sólo han aceptado la situación, sino que van a aprovecharla con una curiosa alianza que va a unir a dos rivales que hasta ahora han permanecido separadas, Xiaomi y Huawei.

El nuevo Toyota bZ7 será el primer coche eléctrico que mezcle la plataforma de Huawei junto con el ecosistema de Xiaomi, en un movimiento inaudito pero que tiene mucho más sentido de lo que podría parecer.

Y es que Toyota está sufriendo las consecuencias de su política de los últimos años de no invertir en el coche eléctrico, manteniendo su apuesta por los híbridos mientras echaba el resto en el desarrollo de los coches de hidrógeno.

A estas alturas, esta apuesta está dando resultados en el mercado global, ya que los coches eléctricos parecen haber perdido fuelle, especialmente después de que el gobierno estadounidense retirase las ayudas.

Sin embargo, en mercados que están adoptando el coche eléctrico con fuerza, como el chino, las alternativas 100% eléctricas de Toyota simplemente no están a la altura de los mejores del sector.

Así nace el Toyota bZ7, que aunque lleva la insignia del fabricante japonés, y el diseño continúa las líneas del resto de la gama como el Prius y el C-HR, en realidad es un coche casi completamente chino.

El bZ7 está basado en la plataforma de Huawei, con un motor eléctrico con una potencia máxima de 207 kW, aproximadamente 278 caballos, acompañado de baterías de fosfato de hierro de CALB-Tech con una capacidad por anunciar.

Toyota bZ7 GAC Toyota El Androide Libre

Siendo un coche grande (y pesado, 2.275 kg) es obvio que el rendimiento no es la prioridad de este sedán, con una velocidad punta de sólo 180 km/h.

El verdadero objetivo no es sino la comodidad de todos los ocupantes, y de ahí el enorme tamaño con una longitud de 5.130 mm y una longitud entre ejes de 3.020 mm.

Este es un coche dirigido a quienes buscan una experiencia más 'premium', algo evidente con un vistazo al interior, que además de un diseño modernista está repleto de tecnología.

Y ahí es donde entra Xiaomi, ya que este es el primer coche que no es de la marca que forma parte del ecosistema "Human x Car x Home" de la compañía, que permite conectar todos nuestros dispositivos entre sí.

Interior del Toyota bZ7 GAC Toyota El Androide Libre

En otras palabras, este coche no sólo se conectará con nuestro smartphone, también con todos nuestros dispositivos, incluyendo los del hogar inteligente.

Desde la pantalla táctil, será posible controlar aparatos como el aire acondicionado para que nuestra casa esté a la temperatura perfecta cuando lleguemos, por ejemplo, así como recibir notificaciones de cámaras y sensores de posibles intrusos o si la mascota está haciendo de las suyas.

Lo interesante es que, pese a esta integración con el ecosistema de Xiaomi, la pantalla del coche estará basada en HarmonyOS de Huawei y ofrecerá acceso a las apps y funciones de infoentretenimiento y mapas de la marca.

Por lo tanto, Toyota ha conseguido crear un extraño 'híbrido' entre dos de las marcas que más están dando que hablar en el mercado chino, y eso puede ser justo lo que necesitaba para hacerse un hueco, aunque eso pueda doler en el orgullo.