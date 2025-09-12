Xiaomi avisa a sus consumidores en España: cuidado si tienes esta batería, puede provocar un incendio

Si necesitamos un accesorio para nuestro smartphone, una de las mejores opciones es entrar en la tienda de Xiaomi; incluso si no tenemos un dispositivo de esa marca, la compañía ofrece algunas de las mejores alternativas, como baterías externas.

Sin embargo, ahora Xiaomi ha publicado un importante anuncio para los consumidores que compraron una de sus baterías externas durante el último año, porque pueden provocar un incendio por accidente.

En concreto, estamos hablando de la Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable); como su nombre indica, esta batería externa de 20.000 mAh cuenta con la ventaja de un cable integrado para no tener que conectar uno.

Además de su gran capacidad y del cable integrado, esta batería externa también presumía de una potencia de 33W. De hecho, era un producto tan bueno que en El Androide Libre la llegamos a recomendar como una de las mejores baterías externas.

Lamentablemente, ahora Xiaomi ha informado que ha descubierto problemas detectados en "ciertos materiales suministrados por algunos proveedores", que son los que pueden producir un incendio en determinadas situaciones.

La batería de Xiaomi afectada está disponible en dos colores Xiaomi El Androide Libre

En concreto, los fallos en los materiales pueden provocar un sobrecalentamiento de la batería, que a su vez, podría suponer un riesgo de incendio.

Xiaomi ha aclarado que el problema afecta sólo a un "pequeño lote" de estas baterías externas, y por lo tanto, no debemos temer simplemente porque tengamos un modelo similar o muy parecido.

En concreto, el problema afecta únicamente a los dispositivos de modelo PB2030MI fabricados entre agosto y septiembre de 2024.

Aunque Xiaomi afirma que el número de incidentes conocidos es bajo, la compañía ha decidido ordenar la retirada del producto, lamentando "las molestias que esto pueda causar".

Para saber si nuestra batería se encuentra entre las afectadas, debemos encontrar el código de serie, que se encuentra grabado en la parte posterior del dispositivo.

Dependiendo del modelo, el código de serie se encuentra en una zona diferente, pero podemos identificarlo por las siglas "SN".

Posición del código de serie en las baterías de Xiaomi Xiaomi El Androide Libre

Tenemos que copiar el código que viene después de "SN:" e introducirlo en la página que Xiaomi ha habilitado a los clientes; al pulsar en "Comprobar", la página automáticamente nos dirá si nuestra batería se ve afectada.

En caso afirmativo, Xiaomi nos indicará los siguientes pasos que debemos dar para deshacernos de la batería de manera segura para que no pueda suponer un peligro.

Además, Xiaomi nos ofrecerá un reemplazo de otra batería externa de características similares pero sin los problemas descubiertos; también contaremos la opción de recibir un reembolso si lo preferimos.

Xiaomi ha reafirmado su "compromiso para ofrecer productos seguros, fiables, y de la más alta calidad a los usuarios de todo el mundo".