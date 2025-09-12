Google Home cambia para siempre con el nuevo editor de automatizaciones disponible desde hoy mismo en España

Realizar cierto tipo de automatización en casa no siempre resulta tan sencillo como parece, pero ahora todo cambia, cuando incluso podemos ya gestionar nuestros dispositivos inteligentes desde la web, con el nuevo editor que incorpora Google Home.

Y es que a veces hay que buscarse la vida con soluciones de terceros para ciertas automatizaciones (sobre todo cuando han de combinarse varios sensores a la vez), algo que quiere evitar ahora Google Home con su nueva actualización.

Google acaba de anunciar que la app Home recibe una actualización mayor con el editor de automatizaciones en el que se incluyen nuevos activadores.

De esos disparadores nuevos destaca uno que se acciona cuando la temperatura alcanza un valor específico que vendrá de miedo para combinarlo con el termostato o incluso con los estores motorizados inteligentes.

Google no ha especificado más disparadores desde su web, pero parece que va a añadir un buen número de ellos para que podamos crear todo tipo de automatizaciones en nuestra casa.

El nuevo editor de Google Home Android Authority

Aparte de los nuevos disparadores también se incluyen nuevas condiciones para definir criterios más específicos que nos ayuden a controlar cuándo se deben activar ciertas automatizaciones.

Como se puede ver, según Android Authority, el nuevo editor va a multiplicar exponencialmente la experiencia de la domótica en nuestra casa, y es que incluso se pueden crear automatizaciones de una sola vez.

Significa que podremos decir adiós a los recurrentes y que dicho evento solo se active una vez. Una novedad importante que se aleja de las posibilidades que nos ha otorgado Google Home desde siempre.

Eventos únicos, nuevos disparadores y condiciones para un nuevo editor que se despliega hoy, aunque algunas funciones del editor anterior no estarán disponibles (como cambiar colores de luces o apagar cámaras).

De todas formas, Google permitirá que se vuelva a la versión anterior si dichas configuraciones son necesarias y el nuevo editor todavía no nos convence para el uso que queramos darle o las automatizaciones que ya tengamos activas en nuestra casa.

El despliegue general del nuevo Google Home se está realizando en estos momentos por fases, así que puede que hoy mismo salte la actualización en el móvil o haya que esperar unos días hasta que llegue a España.

Es algo común en actualizaciones importantes como estas que cambian tantas cosas al editar una automatización o realizar un programa completo para que cuando suene el timbre de casa se baje el volumen de la tele o incluso se detenga la reproducción.