Adiós a perderte en los chats de WhatsApp: llegan las conversaciones en hilos, toda una experiencia nueva y total

En los continuos esfuerzos de WhatsApp por mejorar su experiencia, como la posibilidad de enviar mensajes sin registrarse, ahora está a punto de lanzar una nueva función que organizará las respuestas a mensajes con una estructura más clara y sencilla.

Los hilos en conversaciones son bien conocidos en otras apps de chat como Discord o Slack para que incluso podamos pasar uno al panel lateral, y así el resto de usuarios se olviden de leer los mensajes que estamos lanzando uno detrás de otro en esos chats casi infinitos.

WhatsApp está probando esta experiencia con una estructura que se basa en que cada respuesta genera un hilo vinculado al mensaje original.

Y lo mejor viene ahora, ya que se muestra un indicador con las réplicas que contiene e incluso la posibilidad de abrir la vista completa del hilo.

WhatsApp ha hilado fino con esta nueva función e incluso permite añadir nuevas respuestas, e incluso a otras (a lo que se denomina como follow-up replies), para así mantener el contexto de la conversación que se ha iniciado al responder directamente a un mensaje.

Conversaciones en hilos de WhatsApp WaBetaInfo

Esta nueva estructura tiene varios objetivos, y por lo que se puede ver de las capturas de pantalla compartidas por WaBetaInfo, la app de chat ha estado trabajando con determinación para generar una experiencia de conversaciones en hilos simplemente fantástica.

El primero de ellos es que se pueda seguir los temas en chats de grupo en los que los mensajes van y vienen. El segundo es evitar que se pierdan mensajes importantes, y el tercero, y bien llamativo, que incluso los que se unan tarde a la conversación puedan entenderla.

Otra captura de las conversaciones en hilos de WhatsApp WaBetaInfo

Entenderla desde la vista completa del hilo para dar un repaso rápido y así podamos unirnos a la quedada que quiere hacer una amiga en el grupo que tenemos en la universidad o en el de compañeros de trabajo.

Es una nueva experiencia de conversaciones en hilos que se ha descubierto por WaBetaInfo en la versión 2.25.25.8 de WhatsApp y que se irá expandiendo a más usuarios en las próximas semanas.

Y es una de esas funciones o nuevas experiencias que seguramente WhatsApp anunciará a bombo y platillo, ya que es capaz, mientras sea bien usada, de organizar las decenas de respuestas que se pueden generar en los chats de grupo o en los de las comunidades.

Lo único que al ser tan importante para organizar los chats, puede que se tarde un poco más en desplegarla en la versión final y estable, pero a la vista de las capturas, tiene la pinta de estar casi definida para que seguir una conversación sea la mar de sencillo en WhatsApp.