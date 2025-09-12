Adiós a la app de tiempo de Google en Wear OS: estas son las opciones que ahora te da en su sistema operativo para relojes

Con el estreno de Wear OS 6 y algunas novedades relacionadas con la IA generativa, ahora Google elimina su app de tiempo por defecto en su sistema operativo para wearables y ya no vendrá instalada por defecto en futuras versiones.

Todo se debe a que cada vez más marcas apuestan por Wear OS, por lo que Google entiende que es un gasto excesivo de recursos ir actualizando una app que ya ofrecen los propios fabricantes de móviles en sus capas personalizadas.

OnePlus está destacando por sus relojes con Wear OS gracias a una configuración dual de chips, que ha conseguido alargar la batería a varios días.

La misma OPPO también ha lanzado este año un reloj con Wear OS, y Samsung lleva ya unos años destacando con sus Galaxy Watch para dar más importancia a un sistema que se encarga de llevar Wallet, Maps y otras apps a los relojes de sus propietarios.

Por lo que a partir de esta versión Wear OS 6, los relojes que no sean los de Google, como los Pixel Watch, tendrán que valerse de las propias apps de tiempo de Samsung, OnePlus y otras tantas de terceros.

OnePlus Watch 3 lleva Wear OS consigo Nacho Castañón El Androide Libre

En una nueva actualización de su página de soporte, se puede leer que su app de tiempo por defecto cesará de existir en Wear OS 6 y versiones superiores.

Google sí que actualizará su app de tiempo en sus Pixel Watch con Pixel Weather, una app que ha ido surgiendo poco a poco para que se establezca como la de tiempo para sus interesantes wearables.

En este caso, los usuarios que actualicen a Wear OS en su Pixel Watch no tendrán que hacer prácticamente nada para que se pase la app de tiempo a la nueva Pixel Weather y se siga manteniendo la experiencia tal cual.

Hay otro punto importante en esta nueva experiencia de Wear OS: los dispositivos wearables que sigan con Wear OS 5 o una versión anterior podrán seguir descargando la app de tiempo que viene por defecto desde la Play Store.

Google también deja al usuario que instale su app de tiempo con las de terceros disponibles en la Play Store y así no se pierda la cobertura del estado meteorológico del día actual o si hará mucho viento o poco el día siguiente cuando quiera ir a la playa o hacer senderismo.