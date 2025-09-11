Xiaomi quiere que nos olvidemos del Kindle: su nuevo lector de libros electrónicos es una genialidad con Android

Uno de los mejores accesorios de los que hemos podido disfrutar durante las pasadas vacaciones de verano es el lector de libros electrónicos; que en España, es prácticamente sinónimo de "Kindle".

Sin embargo, el dispositivo de Amazon no es el único que existe en el mercado, y sólo con investigar un poco podemos encontrarnos con lectores muy competentes y que lo superan en algunos aspectos.

Pero pocos hemos visto como el nuevo Moaan InkPalm Mini Plus 2 lanzado por Xiaomi en China esta semana; se trata de uno de los ebooks más potentes y completos que hemos visto.

De hecho, a efectos prácticos podríamos decir que este lector de libros electrónicos es básicamente un smartphone Android, pero con pantalla de tinta electrónica y sin funciones de teléfono.

En efecto, este dispositivo ejecuta Android 14 de fábrica, lo que abre la puerta a muchas posibilidades, como la instalación de apps alternativas para leer libros o escuchar audiolibros, u otras funciones que no tienen nada que ver con los libros electrónicos.

Moaan InkPalm Mini Plus 2 Xiaomi El Androide Libre

Pero sobre todo, el uso de Android supone que no estamos limitados a las plataformas de libros preinstaladas, que es uno de los aspectos más criticados de los Kindle, que sólo permiten comprar y descargar libros de Amazon.

Tal vez por eso, Xiaomi se ha esforzado algo más en el 'hardware' de este dispositivo, ya que sus características técnicas están por encima de lo habitual en este sector.

El InkPalm Mini Plus 2 está basado en un procesador Rockchip RK3566, acompañado de nada menos que 6 GB de RAM y unos increíbles 512 GB de almacenamiento interno.

Eso es más que suficiente para cualquier biblioteca de libros electrónicos que tengamos, por lo que la intención de la compañía es clara y pretende que usemos este dispositivo para otras cosas además de para leer.

Moaan InkPalm Mini Plus 2 Xiaomi El Androide Libre

Un detalle que lo delata es el hecho de que este dispositivo tenga altavoces integrados, algo realmente raro, además de conectividad Bluetooth 5.1 para conectar auriculares inalámbricos.

Hasta las dimensiones del dispositivo son más propias de un smartphone, en vez de seguir el camino del Kindle Paperwhite como muchos otros fabricantes.

Con unas medidas de 158,9 x 78,6 x 6,9 mm, es más estrecho que un Kindle pero eso ayudará a cogerlo con una sola mano, así como el hecho de que es más ligero, con un peso de apenas 140 gramos.

En cuanto a la pantalla de tinta electrónica, tiene una resolución de 1.400 x 720 puntos con 32 niveles de temperatura de color y 256 niveles de escala de grises para mostrar texto de manera nítida además de imágenes en blanco y negro.

El Moaan InkPalm Mini Plus 2 tiene un precio de 1.399 yuanes, aproximadamente 168 euros al cambio actual.

Por el momento, este dispositivo está disponible únicamente en China, pero no debería tardar mucho en aparecer en tiendas de importación. Por el momento, Xiaomi no ha confirmado su lanzamiento en España y el resto del mercado global.