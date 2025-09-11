El Galaxy XR se filtra: Samsung revela sin querer su nuevo dispositivo y cómo va a mejorar las cámaras de nuestros móviles

Ya quedan pocos meses del 2025, y por lo tanto, debería quedar muy poco para el lanzamiento del primer visor de realidad extendida de Samsung, según filtró sin querer la mismísima Google.

Curiosamente, aquella no fue la primera vez, ni la última, en la que una de las compañías implicadas ha filtrado algo de este proyecto "sin querer"; ahora, la propia Samsung ha sido la responsable.

Y es que la última versión de la app Camera Assistant de Samsung, que permite personalizar y configurar la cámara de los smartphones Galaxy, incluye referencias a este nuevo dispositivo.

Según estas referencias, descubiertas por SamMobile, el nombre del primer dispositivo de realidad aumentada de Samsung será "Galaxy XR", continuando con la nomenclatura de los dispositivos de la compañía.

Este es el dispositivo que, hasta ahora, había recibido el nombre de "Project Moohan" cuando fue mostrado inicialmente con la presentación de Android XR, el nuevo sistema operativo de Google para este tipo de dispositivos.

Gemini en Android XR Google

La parte "XR" de Galaxy XR, por supuesto, se refiere a "realidad extendida", el término que aglomera una variedad de tecnologías como la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual.

En otras palabras, este dispositivo permitirá disfrutar tanto de experiencias privadas en realidad virtual, con una pantalla que cubre toda nuestra visión, como de experiencias de realidad aumentada en la que los gráficos están superpuestos a la realidad usando cámaras.

Esto abre la puerta a muchas posibilidades, como disfrutar de contenido en tres dimensiones de manera realista, como una interfaz flotando en nuestro entorno, vídeos en 360 grados, o videojuegos tridimensionales.

Sin embargo, ese contenido no se va a crear solo, y aquí es donde entra la novedad de Camera Assistant, que permite añadir una opción de "captura 3D" a la app de cámara de los móviles Galaxy.

Nueva opción de Captura 3D en la cámara de Samsung SamMobile El Androide Libre

Por el momento, la opción sólo se puede activar en el nuevo Galaxy S25 FE, pero eso es un error porque no funciona; cuando el Galaxy XR sea lanzado al mercado, la opción debería aparecer como mínimo en todos los móviles punteros de Samsung.

Con esta opción activada, es posible tomar fotos 3D con nuestro móvil, que capturan la profundidad además de la imagen; y aunque eso no es muy útil en un móvil, va a ser justo lo que queremos en un visor.

Galaxy XR será un dispositivo muy parecido a Project Moohan, aunque probablemente con algunos cambios respecto al prototipo mostrado por Samsung hasta ahora para facilitar la producción en masa.

El Galaxy XR será el primer dispositivo con Android XR de fábrica, y estará diseñado para demostrar las posibilidades del nuevo sistema operativo, incluyendo una interfaz en realidad aumentada, y funciones de inteligencia artificial integradas.

Las apps de Android se podrán ejecutar en Android XR y el Galaxy XR, y Google explicó a los desarrolladores durante el pasado Google I/O cómo pueden modificar sus apps para incluir funciones de realidad aumentada compatibles con este dispositivo.