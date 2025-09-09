Xiaomi prepara "grandes sorpresas" para España: ya tenemos fecha para sus nuevos móviles y sistema operativo

Se acercan los últimos meses del año, y ese es el momento en el que Xiaomi va a brillar; la compañía prepara varias presentaciones importantes a lo largo de las próximas semanas, tanto para el mercado chino, como para el español.

Ahora, Xiaomi ha confirmado el próximo evento de lanzamiento para el 24 de septiembre de 2025; y aunque no ha aclarado qué es lo que lanzará, hay muchas pistas que indican muy bien sus intenciones.

Para empezar, el propio anuncio del evento incluye la imagen de un conjunto de cámaras de un smartphone; se trata del próximo Xiaomi 15T, uno de los modelos más esperados de la gama.

Al igual que ocurrió en las pasadas generaciones, se espera que el Xiaomi 15T sea una de las mejores maneras de entrar en la gama alta de Xiaomi, ahorrando lo máximo posible.

Las filtraciones ya han adelantado la composición de la gama y el diseño de los nuevos dispositivos. Serán dos modelos diferentes, el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro, que traerán importantes novedades respecto a los Xiaomi 14T y 14T Pro lanzados el año pasado.

Something very pro is coming far closer. Xiaomi 15T Series launches Sept 24th.



Mark your calendars!



🟠📷🔴loading... pic.twitter.com/NYMlnA9DmS — Xiaomi (@Xiaomi) September 8, 2025

Según las filtraciones, ambos modelos estarán basados en una pantalla de 6,83 pulgadas, lo que supone un crecimiento respecto a las 6,67 pulgadas de la pasada generación y ofreciendo una experiencia más premium.

A simple vista, el Xiaomi 15T y el Xiaomi 15T Pro serán móviles muy parecidos; las imágenes filtradas revelan un diseño moderno con un conjunto de cámaras de cuatro agujeros que encaja con la imagen oficial publicada por Xiaomi.

Imagen filtrada del Xiaomi 15T Xiaomi El Androide Libre

Sin embargo, habrá diferencias importantes entre ambos dispositivos, pese a compartir la pantalla, como por ejemplo, en el procesador; el modelo básico usaría un MediaTek 8400, mientras que el modelo Pro usaría un Dimensity 9400+, ambos de MediaTek.

Pese a esta diferencia importante, ambos modelos vendrán de fábrica con 12 GB de memoria RAM, algo notable en este rango de precios, además de 256 GB de almacenamiento interno.

La otra gran diferencia entre ambos dispositivos estará en las cámaras; o mejor dicho, en la cámara teleobjetivo periscópica, que será exclusiva del modelo Pro y permitirá hacer fotografías con zoom óptico de 5 aumentos.

Imagen filtrada del Xiaomi 15T Pro Xiaomi El Androide Libre

En cambio, ambos modelos compartirán la cámara principal de 50 Mpx y el gran angular de 13 Mpx; al igual que en los Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Ultra, Leica ha colaborado para mejorar la imagen de todas las lentes.

Terminando con el aspecto técnico, se espera que ambos modelos tengan una batería de 5.500 mAh, pero la carga rápida será de 67W en el modelo básico, y de 90W en el modelo Pro.

Big surprises incoming… ✨⏳

📅 Don’t miss it: Sept 24th! https://t.co/k4AOF5qc9a — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 8, 2025

Pero estos móviles no vendrán solos. Xiaomi va a aprovechar este lanzamiento para anunciar la llegada de HyperOS 3 a España y el resto del mercado global.

La nueva versión del sistema de Xiaomi trae importantes novedades, especialmente en la nueva versión de la 'isla dinámica'.

Al igual que en el iPhone y en Android 16, esta isla muestra notificaciones mejoradas que permiten la interacción, como controles para el reproductor o avisos de que está llegando nuestra comida. Pero podemos tener varias de estas notificaciones al mismo tiempo en HyperOS 3.

También se espera una mayor apuesta por la IA, aunque por el momento es un misterio si Xiaomi ofrecerá las mismas funciones que en China, o si estará limitada a ofrecer las mismas funciones de Gemini que otros móviles Android.