Xiaomi da un gran paso para lanzar sus coches en España: fichaje estrella que estuvo en Porsche y Lamborghini

El éxito del Xiaomi YU7 ha reafirmado los planes de la compañía de expandir su división de automóviles fuera de China, empezando por Europa; y ahora, tiene una pieza importante para conseguirlo.

Y es que Xiaomi ha fichado a Fabian Schmolz, que anteriormente era el jefe de diseño exterior de Lamborghini; en otras palabras, responsable de algunos de los diseños más atrevidos y agresivos del mercado.

Schmolz pasará a formar parte de Xiaomi Auto Europe, con el mismo puesto que tenía en la marca italiana, jefe de diseño exterior; y no, eso no significa que los Xiaomi se vayan a convertir en 'lambos'.

Es cierto que Xiaomi diseña, desarrolla y fabrica sus coches en China; tanto el SU7 como el YU7 poseen unas líneas de diseño propias y características.

Pero no es menos cierto que el diseño exterior es uno de los aspectos que más críticas ha recibido Xiaomi Auto, especialmente por las claras 'influencias' de marcas rivales como Tesla o Porsche.

Y aquí es donde este fichaje empieza a cobrar sentido. Y es que, antes de Lamborghini, Schmolz formó parte de algunos de los proyectos más ambiciosos de Porsche, como el 718 Boxster y el 'concept car' Vision GT.

Fabian Schmolz El Androide Libre

Pero más importante, es que Schmolz trabajó en el diseño del prototipo Mission E, que pasó a convertirse en el Porsche Taycan cuando llegó al mercado.

En efecto, Xiaomi acaba de fichar a la persona que más ha influenciado el diseño de sus propios coches; una ironía del destino que puede tener resultados notables en el futuro.

Schmolz formará parte de Xiaomi Auto Europe, la división europea que fue abierta este mismo año; y no es el único ex empleado de marcas europeas que se ha subido al carro de Xiaomi. A principios de año, Xiaomi contrató a antiguos directivos de BMW y Rolls Royce.

Lu Weibing, presidente de Xiaomi, posa junto al primer Xiaomi SU7 Ultra matriculado en Europa Lu Weibing | Weibo El Androide Libre

Este talento trabajará en el próximo centro de I+D de Xiaomi en Europa, e inicialmente se centrará en adaptar sus vehículos a las normativas europeas, con las posibles modificaciones que se tengan que realizar.

Aunque el Xiaomi SU7 Ultra ya circula por carreteras europeas, lo hace en condición de vehículo en pruebas o de prototipo como parte del proceso de homologación necesario para aprobar su venta al público.

Aunque hoy en día la mayoría de los fabricantes diseñan sus coches para el mercado global, siguen siendo necesarios algunos cambios para cumplir determinadas leyes locales.

Todo forma parte del plan de expansión global de Xiaomi, pero fichajes como el de Schmolz también afectarán a los futuros modelos del fabricante, y es de esperar que su influencia se note mucho más.