Fin de una era para Android: adiós a Nova Launcher, una de las aplicaciones legendarias del sistema operativo

Android está cambiando, y aún no está claro si será a mejor. Muchos de los pilares sobre los que se mantenía el sistema operativo, como el desarrollo abierto de Android, están cayendo o siendo sustituidos.

Este pasado fin de semana, otro de los pilares ha caído: los 'launchers', lanzadores o capas de personalización están prácticamente muertos, después de que se haya confirmado el cierre del más importante y famoso: Nova Launcher.

Así lo ha anunciado Kevin Barry, el creador de Nova Launcher y único desarrollador del proyecto; pero eso no siempre fue así.

Nova llegó a ser una compañía relativamente grande y ambiciosa, con planes para expandirse más allá de los 'launchers'.

La adquisición de Nova por parte de Branch en el 2022 lo cambió todo. Esta compañía de analítica de datos presentó la operación como algo positivo para Nova.

Con los datos de Branch, Nova iba a poder desarrollar funciones experimentales con un conocimiento más profundo de lo que hacían los usuarios.

En la práctica, el proyecto fue perdiendo fuelle, hasta que en el 2024 Branch despidió a más de 100 empleados; Barry se quedó para mantener el código en solitario y por una promesa que ahora ha sido rota.

Los ejecutivos de Branch prometieron que, en caso de que Barry se fuese de la compañía, el código fuente de Nova iba a ser publicado para que la comunidad continuase su desarrollo.

Pero ahora, Barry ha confirmado que eso no ocurrirá, ya que la compañía le ordenó que parase el proyecto de código abierto que había iniciado durante el último año.

En teoría, Branch sigue siendo la propietaria de Nova Launcher, y la app sigue estando disponible para descarga en Google Play Store, incluyendo la versión de pago, Nova Launcher Prime.

Pero con su único desarrollador ahora fuera de la compañía, y sin una versión abierta, la muerte del proyecto está poco menos que garantizada.

Es un final triste para una de las apps consideradas "legendarias" por los usuarios, un proyecto que fue la salvación para más de cien millones de usuarios descontentos con su móvil.

Nova Launcher, al igual que otros lanzadores, permite sustituir la pantalla de inicio del smartphone por una más cercana a la versión básica de Android.

Los puntos fuertes de Nova Launcher están en su rendimiento y su capacidad de personalización, que permiten modificar el aspecto y la funcionalidad de la pantalla de inicio a nuestro gusto.

En su día, apps como Nova Launcher eran imprescindibles en Android, especialmente en móviles de ciertas marcas que tenían capas de personalización pesadas, con diseños estrambóticos y anuncios integrados.

Con Nova Launcher, era posible obtener una experiencia más cercana al 'Android puro', con una capa más rápida, ligera y sin añadidos innecesarios.

Pero la experiencia que hoy tienen los usuarios de Android es muy diferente a la que teníamos hace diez años. En muchos aspectos, Android es más maduro, estable y seguro; pero también es menos arriesgado, atrevido y personalizable.