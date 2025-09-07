El sencillo truco de Gemini para crear figuras a partir de nuestras fotos que se ha vuelto viral en redes sociales

Imagen de una figura creada con inteligencia artificial de Gemini Amy Hirschi | Gemini El Androide Libre

Mientras la mayoría de la gente sigue teniendo dudas sobre la utilidad real de la inteligencia artificial generativa, como Gemini o ChatGPT, de vez en cuando aparece una función que hace que nos olvidemos de toda la polémica.

Por ejemplo, la pasada primavera estuvo marcada por la cantidad de imágenes al estilo Ghibli que fueron generadas por ChatGPT, algo que ayudó a que el servicio creciese a un ritmo que ni siquiera sus propios creadores esperaban.

Y ahora, otro estilo de imagen se ha vuelto viral, y está conquistando las redes sociales como Instagram y X, además de apps de mensajería como WhatsApp o Telegram. Hablamos de las figuras creadas a partir de fotos.

En esta ocasión, la de Google es la IA que ha conseguido hacerse popular gracias a este estilo de imagen, que permite crear figuras virtuales de cualquier persona, siempre y cuando tengamos una foto de cuerpo completo.

Las imágenes destacan por mostrar las imágenes de los sujetos de la foto con un efecto tridimensional, como si realmente hubiésemos creado una figura de verdad con una impresora 3D, por ejemplo.

Imagen de figuras creadas por la inteligencia artificial de Gemini Google El Androide Libre

Las imágenes son realistas porque muestran el proceso de creación de la figura, incluyendo una pantalla en la que se muestra el modelo 3D que supuestamente hemos creado para fabricar la figura.

Además, se suele incluir una caja en la que se vende la supuesta figura, completando un efecto muy curioso que, probablemente, se hará realidad en el futuro cercano.

Y es que no sería de extrañar que pronto veamos servicios que sean capaces de crear figuras tridimensionales a partir de una foto, lo cual, admitámoslo, sería el regalo perfecto en muchas situaciones.

Cómo crear imágenes de figuras

Para crear imágenes de figuras a partir de una foto con Gemini, sólo tenemos que usar una orden, o 'prompt' muy específico. Los asistentes de IA funcionan mejor cuanta más información obtienen, y este es un buen ejemplo.

Por eso, la propia Google ha compartido el truco de cómo crear este tipo de imágenes en Gemini, con todos los detalles que tenemos que incluir, y que hemos traducido a continuación:

Crea una figura a escala 1/7 de las personas en la fotografía, en un estilo realista en un entorno real. La figura está colocada sobre una mesa de ordenador. La figura tiene una base acrílica transparente, sin texto en la base. El contenido de la pantalla del ordenador es el proceso de modelado 3D de esta figura. Al lado de la pantalla del ordenador hay una caja de juguete, diseñado en un estilo parecido al de figuras coleccionables de alta calidad, con arte original. El paquete muestra ilustraciones de dos dimensiones.

Lo único que tenemos que hacer es abrir la app o la página web de Gemini e introducir ese texto; aunque por supuesto, no basta únicamente con eso.

Debemos acordarnos de pulsar en "Imagen" en la parte inferior, para indicar a Gemini que queremos que use una fotografía como base para este proyecto.

Por último, debemos pulsar en el botón "+" y seleccionar la imagen en la que aparezca la persona de la que queramos hacer la figura.

Un detalle muy importante es que la fotografía debe mostrar el cuerpo completo de la persona, o si no, la IA puede producir una imagen con errores.

Además, tenemos que recordar que no hace falta que sea una persona; podemos crear figuras de animales, o incluso de objetos.