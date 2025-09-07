Adiós a quedarte sin batería: el nuevo cargador de Anker es toda una revolución, tiene hasta Bluetooth con su propia app

¿Hasta qué punto se puede evolucionar un cargador para móvil? Sobre el papel, se trata de uno de los accesorios para el móvil más simples; sólo tiene que coger la energía de la red eléctrica y adaptarla a la potencia y voltaje que necesita el smartphone.

La realidad es que aún hay mucho que explorar en el sector de los cargadores, y esta semana, Anker lo ha demostrado con la presentación de su nueva gama de productos Prime.

La gama Prime está dedicada a usuarios que buscan la máxima velocidad, versatilidad y comodidad; en otras palabras, estos no son simples cargadores, sino que aprovechan las últimas tecnologías e incluso son pioneros en algunos aspectos.

El mejor ejemplo es el modelo más avanzado de la gama, el nuevo Anker Prime 160W 3-Port Charger; su nombre lo dice todo, un cargador que alcanza una potencia de 160W y tiene tres puertos.

Pero en realidad, es más potente de lo que dice. Y es que Anker afirma que, si se usan los tres puertos de carga al mismo tiempo, es posible alcanzar una potencia de salida efectiva de 210W.

Anker Prime 160W 3-Port Charger Anker El Androide Libre

Eso es porque cada uno de los tres puertos USB-C disponibles es capaz de alcanzar 140W; pero como es lo habitual, no podemos usar la máxima potencia en los tres al mismo tiempo.

En vez de eso, si conectamos tres dispositivos, uno se cargará a una potencia de 140W, mientras que los otros dos alcanzarán 35W, de ahí la cifra final de 210W

Esa es una configuración ideal para cargar un ordenador portátil, un smartphone y una tablet al mismo tiempo y sin necesidad de cambiar un dispositivo por otro cuando esté cargado.

Anker Prime 160W 3-Port Charger Anker El Androide Libre

No es sólo potencia. Este modelo va mucho más allá, y es el cargador más personalizable que hemos visto hasta la fecha, al permitir la configuración de cada puerto de carga por separado.

Y es que este cargador cuenta con una conexión Bluetooth, que le permite conectarse de manera inalámbrica a nuestro móvil usando una app dedicada; en efecto, hoy en día hasta los cargadores tienen apps.

Pero lejos de ser un añadido innecesario, la app de Anker parece muy útil, ya que permite configurar el cargador con hasta siete modos personalizables dependiendo de nuestras necesidades.

El cargador también incluye una pantalla que muestra información de la carga, y que puede ser personalizada desde la app, incluyendo la opción de apagarla después de un tiempo para que no moleste de noche.

Batería externa de 300W de Anker Anker El Androide Libre

En el resto de la gama Prime nos encontramos con una batería externa de 300W con una increíble capacidad de 26.250 mAh para cargar dos portátiles y un móvil a la máxima velocidad al mismo tiempo.

Docking Station de Anker Anker El Androide Libre

Para nuestro portátil, la Docking Station 14-in-1 ofrece una gran variedad de puertos, desde USB-A a USB-C, HDMI, y puerto Ethernet; soporta hasta tres pantallas al mismo tiempo con resolución 4K y permite cargar dispositivos a 140W.

Estación de carga magnética 3 en 1 de Anker Anker El Androide Libre

Por último, si tenemos planeado comprar un Pixel 10 u otro de los próximos móviles compatibles con carga magnética Qi2, la nueva estación de carga 3 en 1 de Anker puede ser ideal.

Permite recargar el móvil, el reloj y un accesorio como auriculares inalámbricos a la vez, con una nueva tecnología "Ice-Cold Charging" que evita que los dispositivos se sobrecalienten.

Anker aún no ha confirmado los precios ni la disponibilidad en España de estos dispositivos, pero esos datos deberían hacerse públicos a lo largo de las próximas semanas, conforme se acerque su lanzamiento.