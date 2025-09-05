OnePlus y Hasselblad se separan: así es el futuro de la fotografía de la compañía

Si le preguntamos a cualquier persona en España qué es lo que más valora en un móvil hay cierto consenso en que lo más importante es la pantalla, la batería y, casi siempre en primer lugar, la cámara.

El apartado fotográfico se ha convertido en la estrella no sólo en los móviles más caros, sino en cualquier tipo de smartphone. Y es parte de lo que los hace más costosos.

Las capacidades de estos dispositivos han mejorado mucho, gracias a la fotografía computacional y al empeño de los ingenieros de los fabricantes.

Algo que hemos visto también de moda en los últimos años ha sido la colaboración de marcas de smartphones con firmas importantes de la fotografía.

Así, Huawei se asoció con Leica aunque luego ha sido Xiaomi la que ha llevado esa colaboración con la marca alemana.

Zeiss estrenó colaboración en este sector con Nokia, y actualmente la tiene con VIVO.

Y OnePlus no quería ser menos y se asoció con una empresa legendaria como es Hasselblad. Dicho acuerdo incluso llegó a permear a su matriz, OPPO.

Pero nada dura para siempre, y la compañía dirigida por Pete Lau ha anunciado que el acuerdo con la firma sueca ha llegado a su fin, y que ahora desarrollarán su propia tecnología.

Este cambio afectará a la manera en la que fotografían estos móviles, y es que los OnePlus siempre han estado un peldaño por detrás de sus rivales en este apartado.

Firmas como Samsung o Apple, pero también OPPO y VIVO, han sido capaces de crear mejores algoritmos fotográficos. Y eso es lo que quiere mejorar OnePlus.

Para ello han creado OnePlus DetailMax Engine, un nuevo algoritmo de procesamiento de imagen que promete ofrecer fotografías más reales.

OnePlus DetailMax Engine El Androide Libre

Y es que es en ello donde más se han esforzado los ingenieros, en que las tomas obtenidas sean muy fieles a la realidad. En eso y en el zoom.

En OnePlus han estudiado a fondo las necesidades de los usuarios y han visto que entre sus mayores preferencias está el realismo y la calidad del zoom. Y en eso seguro que coinciden con otras marcas.

Según el CEO de la empresa, "con mayor potencia de procesamiento y algoritmos avanzados, podemos capturar e interpretar una cantidad de datos mucho mayor, ofreciendo imágenes con una profundidad y un realismo sin precedentes."

Este nuevo desarrollo aún está en fases tempranas, pero se estrenará en el siguiente flagship de la empresa, presumiblemente llamado OnePlus 14.