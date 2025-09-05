Nothing ear (3) son oficiales: la compañía escucha a los usuarios y da marcha atrás a una decisión polémica

En muy pocos años, Nothing ha conseguido lo que otras marcas han tardado años, establecerse como un fabricante a tener en cuenta, no sólo en cuestión de móviles Android, sino también en productos de audio.

Pero tal vez por eso, era inevitable que la compañía cometiera un tropiezo más pronto que tarde, y este último año ha sido la prueba de ello, con lanzamientos de calidad como el Nothing phone (3) pero que han recibido más críticas de las habituales.

Otro ejemplo de un 'tropiezo' semejante ocurrió con los Nothing Ear lanzados el año pasado, pero ahora, la compañía ha mandado un mensaje a los usuarios: les está escuchando.

Hoy, se han anunciado oficialmente los Nothing ear (3), los nuevos auriculares inalámbricos de la marca; y si el nombre resulta confuso al lector, que sepa que no está solo.

Y es que el año pasado, Nothing explícitamente eliminó los números de los nombres de sus productos de audio; durante el 2024, lanzó los Nothing ear, Nothing ear (a) y Nothing Ear (open), dando fin a los números en sus dispositivos.

Para simplificar la gama y ayudar al consumidor, el nombre del dispositivo ahora estaba compuesto del tipo de producto (Ear refiriéndose a auriculares inalámbricos) y el modelo concreto como "open" o "a".

Sin embargo, esta decisión recibió varias críticas, y Nothing fue acusada de intentar lo contrario que afirmaba: confundir a los usuarios para que terminasen pagando más de lo que querían, o comprando el dispositivo equivocado.

En realidad, Nothing estaba siguiendo el camino de Apple, que también eliminó los números de sus AirPods; sin embargo, eso puede provocar confusión, porque ya no está claro a qué generación pertenece el dispositivo.

Es algo especialmente notable en la venta de segunda mano o de tiendas que intentan engañar a sus clientes vendiendo dispositivos viejos a precios de los nuevos.

La situación ha motivado a Nothing a dar marcha atrás, y recuperar los números en los modelos de sus próximos dispositivos, empezando por el Nothing ear (3).

Andrew Freshwater, jefe de marketing global de Nothing, ha afirmado que la compañía ha escuchado "el feedback respecto a la nomenclatura" y que ha entendido que "era importante para los usuarios volver al orden numérico sencillo".

De esta manera, será mucho más fácil identificar un producto de audio de Nothing, dependiendo de la generación a la que pertenezca; el número nos indicará si es el más nuevo disponible, o si es un producto viejo.

La ironía del asunto es que ahora los Nothing ear (3) realmente no son de la tercera generación, sino de la cuarta; los Nothing ear son en realidad la tercera generación.

Por el momento, el nombre es lo único que se conoce de estos nuevos auriculares inalámbricos, pero la compañía adelanta que se "lanzarán muy pronto", por lo que no habrá que esperar mucho.