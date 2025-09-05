Lenovo impulsa el gaming al más alto nivel con el anuncio de su nuevo PC de mano, portátil, tablets e incluso una torre

Lenovo vuelve de nuevo a la carga después de la increíble Legion Go S con una ristra de dispositivos que se centran en el gaming y la inteligencia artificial. Entre ellos se encuentra la nueva consola Lenovo Legion Go, el portátil Legion Pro 7 o las nuevas tablets Yoga Tab e Idea Tab Plus entre otros productos.

En el IFA de Berlín que se celebra estos días Lenovo ha tenido un gran evento de presentación en el que uno de los protagonistas ha sido el Lenovo Legion GO que estará disponible por 999 euros a partir de septiembre.

Un PC de mano para gaming con Windows 11 que destaca por su pantalla VRR OLED de 8,8 pulgadas (WUXGA) con tasa de refresco 144 HZ. En sus entrañas corre el procesador AMD Ryzen Z2 Extreme y una memoria RAM de 32 GB para rendir al máximo posible con hasta 2 TB de almacenamiento PCIe Gen 4 (soporte a ranura microSD de hasta 2TB).

Se ha mejorado su batería para llegar a los 74 Whr, y aumenta en un 50 % la autonomía comparado con su predecesor de la generación Legion Go.

Uno de sus grandes detalles son los controladores Legion TrueStrike desacoplables con un modo FPS que convierte al derecho en un ratón vertical. Incluye un robusto pie para jugar con los controladores separados y lector de huellas para encender el nuevo Lenovo Legion GO.

Lenovo Legion GO El Androide Libre Berlín (Alemania)

Los nuevos Monitores Lenovo Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 y 27Q-10 llegan directos al gaming con espacios de color sRGB 99 % y DCI-P3 y precisión de color Delta E, al igual que soporte a Dolby Vision, HDR TrueBlack 400, AMD FreeSync Premium Pro y VESA Adaptive Sync.

El Legion Pro 32UD-10 y Legion Pro 27UD-10 se caracterizan por paneles UHD PureSight OLED de 31,5 y 26,5 pulgadas respectivamente, y con una gran tasa de refresco de 240 Hz (tiempo de respuesta de 0.03 ms). Ambos ofrecen 140 y 166 píxeles por pulgada respectivamente para detalles ultra precisos.

Lenovo Legion Pro 32UD-10 El Androide Libre Berlín (Alemania)

Conectividad con un único cable USB tipo-C, puertos HDMI 2.1, DP 1.4 y USB para otras configuraciones. Mientras que el Legion Pro 27Q-10 con panel QHD PureSight OLED de 26,5 pulgadas llega a una tasa de refresco de 280 Hz (0.03 ms).

El Lenovo Pro 32UD-10 estará disponible a partir de noviembre desde 899 euros, el Legion Pro 27UD-10 por 859 euros desde octubre y el Legion Pro 27Q-10 se podrá comprar por 599 euros ya desde el mes de noviembre.

Modo 3D en Legion Glasses Gen 2

Llega una actualización para las gafas Lenovo Legion Glasses Gen 2 con soporte a Modo 3D para una extensa lista de juegos 2D (más de 20 juegos) y así ofrecer una experiencia única.

Estará disponible con Legion Space en todos los portátiles Lenovo Legion 10ª generación con Windows 11 y dispositivos Legion Go (8,8 pulgadas, 2).

El portátil Lenovo Legion Pro 7

Lenovo lo ha denominado como el portátil superdepredador del gaming y está impulsado por Windows 11 con procesador AMD Ryzen 9955HX3D.

Define su rendimiento gráfico la GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 para portátiles y con Legion Coldfront, la tecnología propia de vapor con Hyperchamber integrada.

Lenovo Legion Pro 7 El Androide Libre Berlín (Alemania)

TDP máximo de 275 W y hasta 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 5, el nuevo portátil se caracteriza también por una pantalla OLED de 16 pulgadas (WQXGA) con tasa de refresco 240 Hz y hasta 32 GB de RAM DDR5.

La torre PC Lenovo LOQ Tower 26ADR10

Un día grande para el gaming con la inclusión de la primera torre 26L impulsada por procesadores AMD Ryzen 8000 y GPU NVIDIA 50-Series. Con Windows 11, se caracteriza por su iluminación personalizable ARGB, 64 GB de memoria interna DDR5 5200 Mhz y hasta 4 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen4.

La torre PC Lenovo LOQ Tower 26ADR10 El Androide Libre Berlín (Alemania)

Incluye acceso gratuito a Game Pass y algunos de los dispositivos seleccionados incluyen Legion Ultimate Support, soporte técnico 24/7 para gamers y reparaciones in situ. La disponibilidad varía por región con un precio desde los 999 euros.

Las tablets Lenovo Yoga Tab e Idea Tab Plus

La Yoga Tab se caracteriza por su pantalla PureSight Pro de 11,1 pulgadas de 3.2 K con 800 nits de brillo máximo, y una tasa de refresco de 144 Hz, y su chip Snapdragon 8 Gen 3 con NPU de 20 TOPS para aprovechar al máximo la potencia de la IA integrada.

Incluye asistente de IA híbrida capaz de generar texto, refinar ideas o traducción gracias a Lenovo Smart AI Input gracias al teclado de 2 en 1 y su tecla Smart Key para transcripciones y resúmenes. Una tablet centrada en la IA con Gemini de Google y el gesto Circle to Search.

Se puede emparejar con el lápiz Lenovo Tab Pen Pro con 8192 niveles de presión y retroalimentación táctil. Su batería es de silicio-carbono para llegar a las 12 horas de reproducción continua de vídeos YouTube. Pesa solo 458 g.

Lenovo Yoga Tab El Androide Libre Berlín (Alemania)

La Idea Tab Plus es una tablet ligera y fina impulsada también por IA con las mismas capacidades de la anterior y con Google Gemini. Da soporte a Lenovo tab Pen, Pen Plus o el teclado, y se caracteriza por su pantalla de 12,1 pulgadas 2.5K (brillo de 800 nits), chip Dimensity 6400 y altavoces Quad Dolby Atmos.

Con una gran batería de 10.200 mAh, estará disponible en los colores Gris Luna, Gris Nube y Rosa Arena por 299 euros a partir de septiembre, mientras que la Yoga Tab alcanza los 499 euros.