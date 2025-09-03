MrBeast es el youtuber más popular del mundo, pero eso no es suficiente: ahora quiere que uses su operadora de teléfono

Si usas YouTube, como cientos de millones de internautas hacen, lo más probable es que en alguna ocasión te haya recomendado un vídeo de MrBeast, incluso en España.

No en vano, MrBeast es el youtuber más popular en la actualidad, sin importar el idioma que hables; en su día fue el primer creador en usar la nueva función de doblaje de YouTube para ofrecer sus vídeos en español.

Con más de 430 millones de suscriptores en YouTube, a MrBeast (nombre real Jimmy Donaldson) no le han faltado las oportunidades para invertir el dinero que ha ganado a base de patrocinios y publicidad, pero ha cogido pocas.

Hasta el momento, su proyecto más conocido es Feastables, una marca de 'snacks' y golosinas que incluye una gama de chocolatinas que en apenas unos años ha conseguido expandirse a muchos países.

Tal vez el éxito de Feastables ha convencido a MrBeast de ser menos reacio a este tipo de oportunidades, porque un documento obtenido por Business Insider revela que el youtuber tiene varios proyectos en marcha, incluida una 'fintech', juegos móviles, y una operadora.

En efecto, según el documento, MrBeast podría iniciar un servicio de teléfono móvil a lo largo del 2026, aunque por el momento aún queda algo de trabajo por delante para hacerlo realidad.

Y es que crear una operadora desde cero sería un proyecto imposible, incluso para alguien como MrBeast. Por eso, el plan consiste en crear primero una operadora virtual, que le permita obtener una base de usuarios sobre la que construir.

Las operadoras virtuales no tienen su propia red de telefonía, sino que usan las de operadoras ya establecidas para ofrecer tarifas con precios más atractivos; en España, ejemplos de operadoras virtuales son DIGI y Finetwork.

En este caso concreto, MrBeast podría llegar a un acuerdo con T-Mobile, una de las principales operadoras estadounidenses y con la que ya ha colaborado en el pasado; AT&T y Verizon son otras opciones.

Por lo tanto, esto también significa que, inicialmente, el servicio de telefonía de MrBeast sería exclusivo de los Estados Unidos; aunque posteriormente pueda seguir el mismo esquema de operadora virtual en otros países como España.

Teniendo en cuenta los cientos de millones de seguidores que MrBeast tiene en YouTube y otras plataformas como Facebook y TikTok, probablemente no le será difícil conseguir clientes para esta nueva plataforma.

Sólo con que un pequeño porcentaje de su audiencia decida contratar el servicio, MrBeast probablemente superará a muchas operadoras virtuales que llevan años en marcha.

Por supuesto, si MrBeast consigue mantenerse en el mercado o desaparece tras un par de años, es algo que dependerá de la calidad del servicio y de si consigue atraer clientes después de la sorpresa inicial.