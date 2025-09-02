Windows 10 revive como el fénix: desastre para Microsoft con los usuarios negándose a cambiar de ordenador
Microsoft enfrenta un revés: pese al impulso inicial de Windows 11 y el fin próximo de soporte de Windows 10, este último aumentó su cuota global y en España, complicando la estrategia.
Más información: Adiós a Windows 10: el sistema favorito de los jugadores va a ser abandonado por la mayor marca de tarjetas gráficas
Realmente parecía que Microsoft había dejado en ridículo a los críticos y que Windows 11 había hecho historia al ganar una enorme cantidad de usuarios en el último año y justo a tiempo para el final de Windows 10.
Desde el pasado mes de febrero, las políticas de Microsoft, pese a ser criticadas por potencialmente dejar a millones de usuarios completamente abandonados a su suerte, empezaron a dar resultado con el crecimiento de Windows 11 en su cuota de mercado.
Microsoft había anunciado el fin de soporte de Windows 10 para el próximo 14 de octubre; eso supone que dentro de algo más de un mes el sistema operativo dejará de recibir actualizaciones de cualquier tipo, con el peligro para la seguridad que ello conlleva.
Sin embargo, los usuarios de Windows 10 no se han amedrentado, y de manera sorprendente, el viejo sistema operativo no sólo no está perdiendo usuarios, sino que incluso los está ganando.
En efecto, esa sorprendente circunstancia ha sido confirmada por Statcounter, que ha publicado los datos de agosto que nadie en Microsoft quería ver: Windows 10 ha pasado de tener un 42,88% de cuota de mercado de ordenadores Windows, a nada menos que un 45,53 %.
Lo más preocupante para Microsoft es que, al mismo tiempo, Windows 11 ha caído desde un 53,51 % hasta el 49,08 %, negando parte del efecto del 'sorpasso' que consiguió durante el pasado mes de julio, cuando consiguió superar a Windows 10 por primera vez.
Hay que tener en cuenta que los datos de Statcounter, y los de cualquier otro estudio semejante, cuentan con un cierto margen de error y que estos porcentajes probablemente no serán muy exactos, especialmente si contamos ordenadores no conectados a Internet.
Pero eso no quita que, según estos datos, Windows 10 haya disfrutado de su mayor subida en varios años; en concreto, desde febrero de 2023 el sistema no había ganado tantos puntos porcentuales en cuota de mercado.
La situación es incluso más chocante en España, donde Windows 10 aún no ha sido sobrepasado por Windows 11, y de hecho, ha conseguido estabilizarse en los últimos seis meses sin que el nuevo sistema haya conseguido hacer mella en su base de usuarios.
Según Statcounter, en España el 54 % de los ordenadores Windows utilizan Windows 10, la mayoría, mientras que el 42,61 % están basados en el nuevo Windows 11. Y a juzgar por el progreso de los últimos años, no parece que vaya a cambiar pronto.
Esto deja a Microsoft en una situación muy delicada, una repetición de la historia de Windows XP, el sistema que no podía morir; la compañía se vio obligada a seguir ofreciendo soporte durante más de diez años para no abandonar a sus usuarios.
En parte, Microsoft ya ha admitido de manera tácita, si no públicamente, que ha fallado en sus objetivos.
Recientemente, Microsoft anunció una manera de seguir recibiendo actualizaciones de Windows 10, aunque únicamente a usuarios que cumplan ciertos requisitos, y únicamente durante un año más.
Irónicamente, es posible que este anuncio haya convencido a muchos usuarios a volver a instalar Windows 10, o a seguir usando su ordenador viejo durante un año más en vez de comprar uno nuevo como pretende Microsoft.
Hasta dentro de unos años, no sabremos si la política de Microsoft con la migración a Windows 11 ha sido acertada o no; pero lo que está claro es que ahora la compañía tiene una bomba de relojería en las manos.