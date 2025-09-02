Samsung podría presentar el plegable Galaxy Z TriFold y su visor de realidad mixta Project Moohan este mismo mes

Tras conocer el sistema de pliegue del nuevo plegable triple de Samsung, ahora un par de reportes sugieren que Samsung se ha puesto como objetivo lanzarlo este mismo mes junto a las gafas Project Moohan.

Esta misma semana Samsung tiene ya un evento listo para el lanzamiento del Galaxy S25 FE y la serie Galaxy Tab S11, pero nos esperan más sorpresas por parte del fabricante coreano en este mismo mes, aparte de la posible confirmación de la fecha para la presentación de su visor de realidad mixta.

Dos reportes sugieren que Samsung prepara un evento para finales de mes en el que presentaría a su inminente plegable triple o tri-fold (un rumor ha dejado caer que sería llamado Galaxy Z TriFold) y su visor de realidad mixta Project Moohan.

Ice Universe es el primero que filtra que la compañía tiene planeado un evento para el 29 de septiembre que se celebraría en Corea del Sur. Y aparte del plegable y el visor de realidad mixta, podrían aparecer unas nuevas gafas llamadas Galaxy Glasses, y que estarían potenciadas por Galaxy AI.

El otro reporte llega desde el medio coreano ET News que sugiere una presentación para tan pronto como el próximo mes, antes del lanzamiento en el mes de noviembre.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los eventos de Samsung, según 9to5Google, pueden llegar a retrasarse tal como sucedió con el anuncio del Galaxy S25 Edge a principios de este año, así que una presentación a finales de septiembre o principios de octubre tiene todo el sentido del mundo.

De todas formas, Samsung no espera que su móvil plegable triple sea un éxito de ventas total, sobre todo por el precio con el que llegará al mercado, así que en producción tendría cerca de 50.000 unidades preparadas para el inminente lanzamiento.

Es una estrategia que ya ha llevado a cabo anteriormente con su línea de plegables, así que se entiende perfectamente que el primer "triple" sea el que abra camino para los siguientes.

Y el Galaxy Z TriFold se ha rumoreado que no saldría de las fronteras del país coreano al igual que las de China. En este último país se enfrentaría al nuevo plegable triple de Huawei que viene con mucha fuerza según algunos rumores.

Por lo que después de la presentación de esta semana, las que vienen deparan sorpresas al igual que el despliegue de One UI 8 en los Galaxy S25 y móviles antiguos del fabricante coreano después de su llegada en los Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 en julio.