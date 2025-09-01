Así se pliega el primer móvil plegable triple de Samsung: su diseño difiere totalmente, y a peor, del Huawei Mate XT

El primer plegable triple de Samsung viene con ganas de ser una alternativa al increíble Galaxy Z Fold 7, que destaca por su delgado grosor. Ahora se han filtrado una serie de animaciones en las que una muestra cómo se pliega el móvil plegable tri-fold Galaxy de Samsung.

El fabricante coreano ha permanecido en silencio sobre los detalles del plegable que se diferenciará del Galaxy Z Fold 7 al ser su primer triple. Y es importante porque la experiencia de portabilidad y uso puede cambiar totalmente.

El vídeo de la animación, que muestra la posición correcta para la carga inalámbrica del móvil, muestra el mecanismo de pliegue de izquierda a derecha para que se vayan plegando cada uno de los paneles del dispositivo.

El primer panel se pliega sobre el segundo, antes de que justo se pliegue sobre el próximo y así se cierre totalmente el dispositivo plegable de Samsung, que se caracterizaría también por su carga inalámbrica.

Según 9to5Google, se diferencia totalmente de los plegables tri-fold de Huawei, que lo hacen en forma de "Z". Se desconoce cómo sería el uso real de este diseño, pero al menos ya sabemos cómo hemos de plegar el móvil desde la izquierda a la derecha para dejarlo en su posición más "smartphone".

El mecanismo de pliegue del primer plegable triple de Samsung 9to5Google

A diferencia del Huawei Mate XT, que permite usar el móvil en modo smartphone normal, plegado como si fuese un Galaxy Z Fold 7 o Magic V5, y abierto totalmente con los tres paneles, el plegable de Samsung solo permitiría dos modos: smartphone y totalmente abierto, ya que el primer pliegue fuerza a un segundo.

La pantalla externa o la cover screen se situaría justo en el centro en la parte trasera al tenerlo abierto. En la siguiente imagen se puede ver la posición de cada uno de los paneles: primero el de las cámaras, segundo la pantalla externa y tercero otro panel trasero. Tras el primer pliegue, que cubre la pantalla con el panel trasero, se realiza un segundo para dejar la pantalla externa en ese modo compacto.

Carga inalámbrica del plegable triple de Samsung 9to5Google

El resto de las animaciones que aparecen en la filtración muestran dos funcionalidades que llegarán con el plegable. La primera de ellas muestra al dispositivo junto al Galaxy S25, ambos con un círculo azul en la trasera.

Se puede ver justo al lado un par de auriculares Galaxy Buds colocados en la parte trasera del plegable triple y lo que parece sugerir es que se caracterizará por carga inalámbrica inversa.

Ya conocemos que dará soporte a la carga inalámbrica, y solamente cuando el móvil esté plegado al completo, al igual que lo hará con la inversa.

La animación final muestra al dispositivo cuando está totalmente abierto con una tarjeta en la pantalla y junto a una estación con el logo de pagar. No hay mucho misterio en esta tercera animación, ya que indica que permitirá los pagos móviles con NFC.

Ahora queda saber la fecha exacta o mes en el que se lanzará el nuevo dispositivo coreano, aunque TM Roh, jefe de telefonía de Samsung, mantiene que el objetivo será lanzarlo a finales de año.

Se puede convertir en un gran regalo para Navidades, pero según el precio del Galaxy Z Fold 7, que en su variante más básica ronda los 2.109 euros, habría que realizar un gasto mucho mayor para tener uno de los dispositivos más apasionantes de Samsung de los últimos años.